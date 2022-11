AK Parti’li Özhaseki: “Bu coğrafyada güçlü olmak zorundasınız”

AK Parti’nin 2023’e doğru şehir buluşmaları Manisa programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez önemli açıklamalarda bulundu. Özhaseki dün İstanbul’da yaşanan terör saldırısıyla ilgili, “Amaçları tek, bu ülke büyümesin, bölünsün, parçalansın istiyorlar. Hepimizin moralini bozmak için bu tür eylemleri gerçekleştiriyorlar. Bu coğrafya zayıf devlet kaldırmaz. Bu coğrafyada güçlü olmak zorundasınız” dedi.

AK Parti’nin 2023’e doğru şehir buluşmaları programı Manisa’da da gerçekleştirildi. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti MKYK Üyeleri Emre Cemil Ayvalı, Nesrin Ulema, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Mehmet Ali Özkan, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, kadın ve gençlik kolları başkanları, belediye başkanları, daha önce il ve ilçe başkanlığı yapan isimler ile çok sayıda partili katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından AK Parti Hükümetleri döneminde Manisa’ya yapılan yatırımların sinevizyon gösteriminin ardından programın açılış konuşmasını AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı gerçekleştirdi. Hızlı konuşmasına İstanbul Taksim’de meydana gelen patlamada hayatını kaybedenleri anarak başladı. Hızlı, program dahilinde yapılacak çalışmalardan bahsederek, “Manisa’ya 48 milyarlık yatırım yapıldı. Bir buçuk milyon nüfusuyla Manisa’da ülke ekonomisine katkı sağladı. Manisa’yı desteklemeye devam edeceğiz. Biz de Hükümetimizle Manisa arasında köprü vazifesi görmeye devam edeceğiz” dedi.

“Terörün kökü kazınana kadar mücadele edeceğiz”

İstanbul’da meydana gelen hain saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar, yaralılara da acil şifalar dileyerek konuşmasına başlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Olayın üzerinden 12 saat bile geçmeden şüpheliler gözaltına alındı. Bu saldırılar bizi parçalamaz bölmez daha da yakınlaştırır. Terörün kökü kazınana kadar bu çalışmalarımız devam edecek” dedi.

“Çok yakında kendi gazımızı kullanacağız”

Manisa’ya sadece enerji alanında 19 yılda 7 buçuk 8 milyar yatırım yaptıklarını kaydeden Bakan Dönmez, “Manisa özellikle son dönemde yıldızı parlayan kentlerden biri. Sadece tarım ve turizmle değil sanayisiyle de varlığı olan bir kent. 338 adet lisanslı santral var. Birçok enerji tesisimiz var. Manisa enerji yönünden de kendi kendine yeten bir şehrimiz. Sayın Cumhurbaşkanımız 28 Ekim’de Ankara’da Türkiye Yüzyılı vizyonunu vatandaşlarla paylaştı. Türkiye Yüzyılını birlikte inşa etmek için altyapıyı tamamlamak lazım. Eğitimden sağlığa, Savunma sanayisinden tarıma kadar birçok altyapı eksikliğimizi tamamladık. Modern Türkiye’yi bunların üzerine inşa edeceğiz. Birçok önemli projemizin sonuna geldik. Kendi alanımızla ilgili Türkiye maalesef dışa bağımlı bir ülke. Yüzde 70’ini ithal ediyoruz. Geçen yıl 50.4 milyar dolar faturayla karşı karşıya kaldık. Bu sene bu rakam iki katına gelecek çünkü fiyatlar arttı. Bugün paranız olsa bile bu enerjiyi alamayacak ülkeler var bunu hepimiz görüyoruz. Sadece geçen sene Elektrik ve doğal gazda destek tutarı 100 milyar civarında gerçekleşti. Bu yıl bu rakam en az iki katı olacak. Evlerde kullandığımız doğalgazın yüzde 75’i hatta yüzde 80’i hükümetimiz tarafından sübvanse edildi. Elektrikte özellikle kademeli uygulamaya geçmek suretiyle dar gelirli vatandaşlarımıza yüzde 50’lik bir sübvansiyon söz konusu. Enerji alanındaki hizmetlerimizden en önemlisi doğalgaz. Bugün 81 ilin tamamında doğal gaz var. Karadeniz gazını çıkardığımızda doğalgazımızı da ithal değil yerli olarak kullanacağız” diye konuştu.

“Altyapısı büyük oranda tamamlanmış büyük Türkiye’yi inşa edeceğiz”

Bakan Dönmez konuşmasını şöyle tamamladı: “Türkiye kendi milli altyapı sistemini güçlendirme suretiyle hem kendi güvenliğini hem de komşumuz olan Avrupa ülkelerine gaz güvenliğini sağladı. Bugün Avrupa ülkeleri bizden gaz istiyor. Konu sadece enerjiyle ilgili değil, ulaştırmada, sanayide, sağlıkta, sporda birçok alanda yaptığımız çalışmalar var. Bunlar bir şeyi gösteriyor. Türkiye eski kabuğuna kapalı ülke olmaktan çıkıyor. Bugün vatandaşımıza bir ihtiyacın var mı diye sorsak çekinmeden talebini dile getiriyor. Bugün köylerimiz bile doğalgaz istiyor. Yaparsa AK Parti yapar. Biz isteyelim onlar da yapar. Diyorlar. Bu güveni verdik. Neyi yapacağız dediysek yerine getirdik. Hiçbir işi yarım bırakmadık. Cumhur İttifakının bütün bileşenleri olarak artık altyapısı büyük oranda tamamlanmış büyük Türkiye’yi inşa edeceğiz.”

“Bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise “Üzerinde bin yıldır yaşadığımız bu güzel Anadolu coğrafyası dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisi. Mezopotamya ve Anadolu toprakları medeniyetlerin en eski toprakları. Bu coğrafya geçtiğimiz yüzyılın başında mazlumların sığınma noktası oldu. Balkanlardan bu topraklara Arnavut’u, Makedon’u, Boşnak’ı geldi, Karadeniz’in kuzeyinden Çerkezler bu coğrafyaya geldi. Burada et ve tırnak gibi olmuşuz. Devletimizi kurmuşuz. Her şey yolunda gidiyor ve bu emperyalistlerin işine gelmiyor. Onların da oyunları bitmiyor. İki tane dezavantajımız var biri depremsellik diğeri de terör. Bir PKK terör örgütü bir FETÖ terör örgütü, DHKPC gibi bu ülkeye kötülük yapmak isteyen örgütler dışarıdan destekleniyor. Amaçları tek, bu ülke büyümesin, bölünsün, parçalansın istiyorlar. 50 yıldır devlet aklıyla mücadele ettik. Ama son yıllarda AK Parti bunlarla öyle mücadele etti ki tükendiler. Sayıları giderek azaldı. Vatandaşımız devletine güveniyor ve terör örgütü mensuplarını dışlanıyor. Teröristler inlerine sığınmak zorunda kaldılar. Ama bunlar can sıkıcı olaylarla bizim canımızı sıkmak istiyorlar. Hepimizin moralini bozmak için bu tür eylemleri gerçekleştiriyorlar. Bu coğrafya zayıf devlet kaldırmaz. Bu coğrafyada güçlü olmak zorundasınız. AK Parti 2000’li yılların başında kuruldu. Erdemliler hareketi olarak işe başladık. 20 yıllık iktidarımız döneminde devrim niteliğinde işler yaptık. Birinci başlık hükümet etme noktasında icracı bakanlıklarda geçmiş cumhuriyet hükümetlerinin yaptıklarından kat kat fazla işler yaptık. Her alanda büyük yatırımlar gerçekleştirdik. Pandemi döneminde herkes küçülürken biz yüzde 11 büyüdük. Allah’a şükür bunların hepsi yapılıyor. Tüm bu yapılanlar çok rahat ve ferah bir ortamda yapılmıyor. AK Parti iktidara geldi Cumhuriyet Mitingleri yapıldı, cumhuriyet tehlikede diye. Hükümeti devirme operasyonları ilk günden başlıyor. Danıştay’a saldırı, parti kapatma davası, 2013’e geldiğimizde faizler yüzde 5’e düşmüş, büyük yatırımlar yapılıyor Türkiye’de işler çok iyi giderken Gezi olayları başlıyor. Birkaç ağaç kesildi diye ortaya çıkanlar Türkiye’deki bütün büyük yatırımların durdurulmasını talep etti. 17-25 olayları, 2015 seçimleri yaklaşırken çukur eylemleri başlıyor resmen ülkeyi bölmeye yönelik. En son 15 Temmuz gibi bir olayı yaşıyoruz. Bir taraftan Şeytan taşlıyorsunuz bir taraftan da bu işleri yapıyorsunuz. Çok şükür Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu işleri başarıyoruz” dedi.

"Eserler siyasetine devam edeceğiz"

Başta CHP olmak üzere muhalefeti de eleştiren Özhaseki şunları söyledi: “AK Parti gitsin, Recep Tayyip Erdoğan’ın gitsin de ne olursa olsun anlayışındalar. Yıkım ekibi gibi. Gelince ne yapacaksınız bir söyleyin. Savunma sanayisinde ne yapmayı düşünüyorsunuz? HDP’ye hangi bakanlığı vereceksiniz bir söyleyin, hayır. Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Bunların yalana ve algıya dayalı bir operasyonları var. Bir genel başkanı düşünün her hafta iki yalan söylüyor. Hiçbirini ispatlayamıyor. Muharrem İnce bile ayrılırken diyor ki CHP genel merkezi işgal altında diyor. Biz doğru bildiğimiz yolda devam edeceğiz. Eser siyasetinde devam edeceğiz. Gayret edeceğiz Başaracağız. Neticesinde de başarı çalışmaya ve iyi niyete bağlıdır. İnşallah bizim bu çalışmamız hayırlı ve verimli olur.”

Programın sonunda DEVA Partisi Manisa kurucu İl Başkanı olan ve geçtiğimiz aylarda istifa eden Prof. Dr. Süreyya Sakınç AK Parti’ye katıldı. Sakınç’ın parti rozetini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki taktı.

Program daha sonra basına kapalı olarak devam etti.