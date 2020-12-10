AK Parti’li Makas: “Yenice, bu adaletsizliği asla unutmayacaktır”

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Çanakkale İl Genel Meclisi’nin 2021 yılı Performans Programına önemli açıklamalarda bulunarak, CHP’li meclis üyelerinin sayıca çok olduğu mecliste Yenice ilçesinin görmezden gelindiğini söyledi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, bugün öğle saatlerinde Çanakkale’nin Yenice ilçesine giderek Yeniceli vatandaşlarla bir araya geldi. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da dikkat edilerek yapılan görüşmede Çanakkale İl Genel Meclisi’nin 2021 yılı Performans Programında Yenice’ye ayrılan bütçe gündeme geldi. Başkan Makas burada yaptığı konuşmada; “Bugün, kıymetli Yenicelilerimizin, bekleyen talep ve hizmetlerinin siyasete ve popülizme kurban edildiği yerdeyiz. Maalesef üzülerek söylüyorum ki; bugün Yenice, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından kendisine reva görülen bu adaletsizliğin adeta bir timsali olmuştur. Ancak biz biliyoruz ki Yenice, kendisine reva görülen bu adaletsizliği asla unutmayacaktır. İl Özel İdaresi 2021 Mali Performans yılında, Yenice’nin görmezden gelinerek, yapılacak yatırımlardan hak ettiği payı alamamasını anlayamıyoruz. Bizler, şehrimizin diğer ilçelerinde olduğu gibi Yenice’mizin ve kardeşlerimizin de yanındayız. Bu konunun bizzat takipçisi olacağız. Biz isterdik ki, nüfusunun yaklaşık yüzde 25’i kırsalda olduğu 576 köyü olan güzide şehrimizin imtina ettiğimiz Yenice’miz, bu adaletsiz hadiseye gündem olmasın” dedi.

“Adeta popülizmin zirvesini yaşamışlardır”

Çanakkale kent merkezindeki Sosyal Konutlar sorununa da değinen Makas, “Ancak hafızamızı şöyle bir yokladığımızda, Çanakkale merkez ilçesinde Sosyal Konutlar ile alakalı gündeme konu olan bu benzer hadise sığ siyasetin kurbanı olup, söyleyecek tek bir şeyi olmadığı için bizleri popülist söylemler ile itham edenler, bu performans raporunu hayata geçirirken; muhtarlarımızı, köylülerimizi ve hemşehrilerimizi bir nevi mavi boncuk dağıtmak suretiyle, adeta popülizmin zirvesini yaşamışlardır” diye konuştu.

“Biz beklerdik ki CHP bu kadar tepkiye sessiz kalmasın”

Başkan Makas konuşmasının sonunda; “Bizim boş söylemlere, demagojiye karşı karnımız tok, kulaklarımız tıkalıdır. Ancak konu şehrimiz ve hemşehrilerimiz olunca, hiç kimse kusura bakmasın. Adaletten yana olan bizler, hizmetin takipçisi olacağız. Bakın hepimiz bu şehrin bireyleri olarak, yine bu şehrin paydaşlarıyız. Biz beklerdik ki CHP, bu kadar serzenişe, bu kadar tepkiye duyarsız kalmasın. Çözüm için adım atsın ya da pişmanlıklarını dile getirsin. Peki, gün itibariyle elimizde ne var? Koca bir hiç. Bu yaşanan hadise tam manasıyla hizmete ket vurmaktır. Araştırmalardan, fizibilitelerden yoksun bir düşüncenin tezahürüdür ve tezahür ettiği yerlerden en çok mağdur olan ilçemizde bugün bulunduğumuz Yenice’mizdir. Kimse kırsalda yaşayan, emeğini topraktan çıkaran vatandaşlarımızın duygularıyla, emekleriyle oynamasın, aklıyla alay etmeye kalkmasın. CHP’yi aklıselim bir davranışa, şehrimize olan borçlarını üstlenmek bilinciyle, İl Genel Meclisi’ndeki görevini adalet ve hassasiyet içerisinde ifa etmesini bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.