AK Partili Makas: "Siyaset üretemeyenlerin kendisini nasıl zavallı bir duruma düşürdüğüne bir kez daha şahitlik ediyoruz"

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, e-devlet uygulaması üzerinden siyasi parti üyeliğini sorgulayan Feridun Topal’ın CHP’ye üye olmasına rağmen 2019 yılında kendisinden habersiz şekilde AK Parti üyesi yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Makas, bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Gelecek Partisi İl Başkanına da tepki göstererek, "Eğer vatandaşımız Feridun Topal bir açıklama bekliyorsa, bu iddiaları kendi sosyal medya hesabına taşıyan Gelecek Partisi İl Başkanına sorabilir. Ondan bir açıklama bekleyebilir. Biz siyaset üretemeyenlerin kendisini nasıl zavallı bir duruma düşürdüğüne bir kez daha şahitlik ediyoruz” dedi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, geçtiğimiz günlerde Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Vahap Özsüer’in Feridun Topal’ın AK Parti üyesi yapıldığını öğrendiği anlara ilişkin sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülere tepki gösterdi. İl Başkanı Makas, e-devlet uygulaması üzerinden siyasi parti üyeliğini sorgulayan Feridun Topal’ın CHP’ye üye olmasına rağmen 2019 yılında kendisinden habersiz şekilde AK Parti üyesi yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Geçtiğimiz günlerde kamuoyunda da gündeme gelen kendisinin zorla AK Parti’ye üye yapıldığını iddia eden Feridun Topal isimli şahsın bu iddiası üzerine bir araştırma yaptıklarını ifade eden AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, şunları söyledi:

“Yaptığımız araştırmalara göre aslında kendisinin ifadesiyle 2019 yılında değil, 2016 yılında partimize üye olduğunu tespit ettik. 2016 yılında partimize üye olan şahıs, hatta 2018 yılında üyeliği nakil olarak Lapseki‘ye geçmiştir ve o dönemde de Lapseki Belediyesi’ne ait bir şirkette şoför olarak çalıştığını öğrendik. Şahsın 2016 yılında partimize üye olduğuna dair merkez ilçe karar defterimizde alınan karar şekilde görüldüğü gibidir. Bu iddiaları kendi sosyal medya hesabına taşıyan Gelecek Partisinin İl Başkanı olan şahsın 2016 yılında yine bu vatandaşımızın partimize üye olduğu dönemdeki il başkanımızın da danışmanlığını yaptığını biliyoruz, ki o il başkanımız da şu anda Gelecek Partisi’nde genel başkan yardımcılığı yapmaktadır. Eğer vatandaşımız Feridun Topal bir açıklama bekliyorsa, bu iddiaları kendi sosyal medya hesabına taşıyan Gelecek Partisi İl Başkanına sorabilir. Ondan bir açıklama bekleyebilir. Biz siyaset üretemeyenlerin kendisini nasıl zavallı bir duruma düşürdüğüne bir kez daha şahitlik ediyoruz” dedi.

AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Siyasi Partiler Kanunu’nun 6’ncı maddesini de hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

“Aynı zamanda Siyasi Partiler Kanunu’nun 6’ncı maddesinde de açıkça belirtildiği üzere, kişi aynı anda iki siyasi partiye üye olamaz. Dolayısıyla -ben 40 yıllık CHP’liyim- diyen kişinin, AK Parti ya da başka bir partiye üye olması mümkün değil. Buradan da anlaşıldığı üzere şahıs 2016 yılında AK Parti’ye üye olmadan önce CHP’den kendi rızasıyla istifa etmiş olmalı.”