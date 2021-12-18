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AK Parti’li Kurtulmuş: “Türkiye’ye gelen sıcak para üzerinden maalesef yabancı malların satıldığı bir ülke haline gelemez”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin ekonomide dışa bağımlı bir ülke olarak yoluna devam edemeyeceğini belirterek, “Sıcak para cenneti olan, geçmiş dönemlerde yaptığımız yanlışlıklar gibi yüksek faizlerle dışarıdan gelen düşük kurlarla Türkiye’ye gelen sıcak para üzerinden maalesef yabancı malların satıldığı bir ülke haline gelemez” dedi.

Politika 18.12.2021, 16:00
AK Parti’li Kurtulmuş: “Türkiye’ye gelen sıcak para üzerinden maalesef yabancı malların satıldığı bir ülke haline gelemez”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin ekonomide dışa bağımlı bir ülke olarak yoluna devam edemeyeceğini belirterek, “Sıcak para cenneti olan, geçmiş dönemlerde yaptığımız yanlışlıklar gibi yüksek faizlerle dışarıdan gelen düşük kurlarla Türkiye’ye gelen sıcak para üzerinden maalesef yabancı malların satıldığı bir ülke haline gelemez” dedi.

AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları, Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Kampı’nda bir araya geldi. 2 gün sürecek kamp programında, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve 962 mahalle başkanı katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmasında, “Saflarımızı biraz daha sıklaştırmak, biraz daha güçlendirmek, biraz daha ekip çalışması ve takım ruhu ile varsa eksiklerimiz gediklerimiz bunları tamamlayarak, 2023’te de aynen 1994 ruhu gibi yeni bir başlangıcı, yeni bir sayfayı açarak Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden cumhurbaşkanı seçmek için çalışacağız” dedi.

“Bizim Malazgirt’ten bu yana bu topraklarda rahat içerisinde geçen nerdeyse bir günümüz olmamıştır”

Güçlü bir Türkiye’yi yeniden kurmanın AK Parti olarak siyasi bir meseleden çok siyasi bir zorunluluk olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“Bir siyasi zorunluluktur. Bizim Malazgirt’ten bu yana bu topraklarda rahat içerisinde geçen nerdeyse bir günümüz olmamıştır. Ama sizi temin ederek söyleyebilirim ki çok yakın tarihimizdeki en önemli karışıklık, kargaşa ve en önemli geçiş dönemlerinden birini şimdi yaşıyoruz. Bu coğrafyada Türkiye’nin her iki ayağı da sağlam basar. Ekonomisi çok güçlü, siyaseti çok güçlü bir ülke olarak yol almaktan başka bir mecburiyeti yoktur. Bütçe görüşmeleri sırasında da gündeme geldi. Bu soru hep Türkiye’de hep sorulur. Türkiye’nin yönü batıya mı dönüktür? Türkiye doğuya mı dönsün? Türkiye’nin yönü ne doğudur ne batıdır. Türkiye’nin yönü kendi eksenidir. Türkiye eksenini takip etmeye çalışıyor. Yeniden güçlü bir Türkiye olarak ayağa kalkmaya çalışıyor.”

“Büyük güçler, Türkiye’yi kendi alanında hapsetmek için zaten planlarını yapıyorlar”

Türkiye’nin, bulunduğu coğrafyada bağımsız olarak ayakta durmak ve dünyaya örnek olmaktan başka şansının olmadığına vurgu yapan Kurtulmuş, “Yoksa geçmiş dönemlerde olduğu gibi, eğer biraz tökezlersek, biraz bu idealimizden vazgeçersek zaten dünyayı bir savaş alanına döndürmüş olan büyük güçler Türkiye’yi hareketsiz bırakmak, Türkiye’yi kendi alanında hapsetmek için zaten planlarını yapıyorlar” dedi.

“Türkiye’ye gelen sıcak para üzerinden maalesef yabancı malların satıldığı bir ülke haline gelemez”

Türkiye’nin ekonomide dışa bağımlı bir ülke olarak yoluna devam edemeyeceğine dikkati çeken Kurtulmuş, “Sıcak para cenneti olan, geçmiş dönemlerde yaptığımız yanlışlıklar gibi yüksek faizlerle dışarıdan gelen düşük kurlarla Türkiye’ye gelen sıcak para üzerinden maalesef yabancı malların satıldığı bir ülke haline gelemez. Karadenizli arkadaşlarımıza hatırlatırım. Karadeniz bütün şehirlerinde Rus pazarları vardı değil mi? Türkiye’deki mallarımızın hepsi üç kuruşa oradan geliyordu. Çünkü paramız çok değerli, faizler de çok yüksekti. Aynı şekilde Türkiye’nin yatırım olarak ihtiyacı olduğu için. Türkiye İstanbul’daki pazarlarda da nasıl yabancı malların üç kuruşa satıldığını görüyoruz. Ya bu istikamette yürüyeceksiniz. Yani dışarıdan malları alacak, faizleri yüksek bir şekilde vererek içerde bir şekilde paranın olmasını temin edeceksiniz. Bu bir yoldur. Ya da milletçe alın teri ile kol gücüyle, fikir ve zihin gücüyle üretecek, ihraç edecek ve dünya liderleriyle rekabet ederek dünya liderlerinden para kazanacaksınız. Böylece kasalarınızı dolduracaksınız. Türkiye bu istikamette ikinci istikameti tercih etmiştir ve o istikamette yürümektedir. İnşallah içinden geçmekte olduğumuz bu zor dönemin şartlarını çok iyi biliyor ve gereklerini de yerine getirmeyi gayret ediyoruz” diye konuştu.

“Ciddi birtakım sıkıntıları vatandaşlarımız çekiyor”

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Evet ekonomide sorunlar var. Ciddi birtakım sıkıntıları vatandaşlarımız çekiyor. Ama en az muhalefetin gördüğü kadara bunları görüyor ve bunların giderilmesi için canla başla gayret sarf ediyoruz. Ancak üreten, çoğaltan, istihdam üreten, ihracat yapan, yatırım yapan bir Türkiye olma istikametinden asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bu yol bağımsızlık yoludur. Eğer kendiniz üretirseniz, eğer kendiniz ihracatınızı yaparsanız, mallarınızı ve ürünlerinizi rekabetçi bir duruma getirirseniz, dünyada etiniz çok olur.”

“Seçimi yarın ilan edin diyorlar, arkadaş bugünden yarına nasıl adayını belli edeceksin?”

Türkiye’nin sorunlarını çözmek için güçlü bir şekilde 2023’te Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi için büyük gayretle çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Kurtulmuş, “Bizim rahatlığımız, cumhurbaşkanı adayımız belli. Ama karşı tarafa soruyoruz, ‘,Kimi aday göstereceksiniz?’ diyoruz. ‘Seçimi ilan edin hemen adayımızı ilan ederiz.’ diyorlar. Peki, ‘Seçimi ne zaman ilan edelim?’ diyoruz. ‘Seçimi yarın ilan edin diyorlar.’ Arkadaş, bugünden yarına nasıl adayını belli edeceksin? Mesele oradaki iç oyunları, iç ayak oyunları, kimin sözü kimin önüne geçecek, kimin adayı kimin adayının önüne geçecek. İyi Allah kolaylık versin” dedi.

Kamp programı, Kurtulmuş’un konuşmasının ardından 1 Aralık’ta doğum günü olan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe için temsili pasta kesimi ve toplu hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

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