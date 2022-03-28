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AK Parti’li Keşir: "Kızların yüzde 49’u üniversiteye erişiyor"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, "Bugün kızların yüzde 49’u üniversiteye erişiyor. Eğitimde verdiğimiz fırsat eşitliğini aynı şekilde girişimcilik ve istihdamda da vermek son derece önemli olacak" dedi.

Politika 28.03.2022, 14:25
AK Parti’li Keşir: "Kızların yüzde 49’u üniversiteye erişiyor"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, "Bugün kızların yüzde 49’u üniversiteye erişiyor. Eğitimde verdiğimiz fırsat eşitliğini aynı şekilde girişimcilik ve istihdamda da vermek son derece önemli olacak" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından düzenlenen ’81 İlde Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbali’ programı nedeniyle Adana’da kadın eksenli STK temsilcilerinin katıldığı toplantı yapıldı.

DSİ Baraj Tesisleri’nde düzenlenen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Yüreğir Belediye Başkanı Av. Fatih Kocaispir, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, AK Parti Adana Kadın Kolları Başkanı Sevil Ay ve STK temsilcileri katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde hem genel merkez üzerinde yaptığımız çalışmalar, hem kadın kollarımızın sahada yaptığı çalışmalarla, inşallah kadınlarımıza karar alma mekanizmalarında ve her alanda daha etkin kılmaya ve bu alanda çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Birlikte çalışma kültürüne ve ortak akılla sorunların çözümüne inanan bir parti olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle kadın kollarımıza önem veriyoruz. Milyonlarca kadın üyemiz bulunuyor. Adana’da kadın nüfusu erkeklerden fazla olan illerden birisi. Gerçekten şehrimizin her noktasında kadınlarımızın izi, emeği görünür şekilde var" diye konuştu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise kadın emeğinin çok önemli olduğunu ve buna parti olarak önem verdiklerini belirtti. Keşir, “Biz bugün ‘Kadın Emeği Buluşması’ olarak Adana’da organize ettik bu toplantıyı. Tüm katılımcılara bizi yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyoruz. 81 ile ulaşmak istiyoruz. Adana 63. ilimiz oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 20 yıldır özellikle kadın ve gençlere yönelik pek çok destek ve teşvikler veriliyor. Kosgeb, Ticaret Bakanlığı’nın kooperatifleri, ajanslar ve pek çok teşvikler var ama bunların yeterince duyurulmadığını gördük. Günümüzde Türkiye’de 207 üniversite var. 2013’te kız çocuklarının üniversiteye erişimi yüzde 13,5’ti. Yani 100 kız çocuğunun 13,5’ini üniversiteye eriştirdiğiniz bir ülkede, kalkınma hamlesinden bahsedemezsiniz. Çünkü eğitim en önemli fırsat eşitliği aracıdır. Bugün ne oldu? Yasaklar kalktı. Her ilde üniversite eğitimi erişilebilir oldu ve bugün kızların yüzde 49’u üniversiteye erişiyor. Bu ne demek? Daha çok uzmanlık, daha çok iş yüküne katılım, kalkınma, beşeri sermayenin güçlendirilmesi, demek. Bu da yetmiyor. Eğitimde verdiğimiz fırsat eşitliğini aynı şekilde girişimcilik ve istihdamda da vermek son derece önemli olacak” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin sorularını yanıtladı, sorunlarını görüştü.

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