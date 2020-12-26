AK Partili Kavuncu’dan "çıplak arama" iddialarına sert tepki: "Terör örgütlerinin algı operasyonudur"

Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerle onları ziyarete gelen yakınlarının "çıplak" vaziyette aramalara tabi tutulduğuna yönelik iddialara sert tepki gösteren AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, "Terör örgütlerinden talimat alan bazı kişi ve kesimlerin, kime, neye hizmet ettiği aşikâr algı operasyonlarından ibarettir" dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme, Tutuklu ve Hükümlü Hakları Alt Komisyonu Üyesi Erol Kavuncu, TBMM Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu toplantısında daha önceleri "ayrıntılı arama" son günlerde ise gündeme gelen "çıplak arama" uygulaması iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "18 yıllık AK Parti iktidarımızda ’işkenceye sıfır tolerans’ şiarıyla devrim niteliğinde yapılan büyük işleri algı operasyonlarıyla gölgelemek isteyenlere bu güne kadar fırsat vermedik, bundan sonra da verilmeyecektir” ifadesini kullandı.

Özellikle cezaevlerinde uyuşturucu suçundan yatan başta yabancı uyruklu tutuklu ve hükümlüler olmak üzere çok sayıda uyuşturucu bağımlısı bulunduğunu belirten Kavuncu, cezaevlerine uyuşturucu sokulmaya çalışması acı bir gerçek olduğunu aktardır.

"Detaylı aramalar belirli usullerle yapılmaktadır"

Yasal mevzuat gereği ve çerçevesinde "detaylı arama" işlemi gerçekleştirildiğini kaydeden Kavuncu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ceza infaz kurumlarında aramalar, 5275 sayılı Kanunun 36’ncı maddesi ve Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik’in 34’üncü maddesi, yine aynı kanunun 83 ve 116’ncı maddelerine dayanılarak hazırlanan ’hükümlü ve tutukluların ziyaret edilmeleri’ hakkında yönetmelikte yer alan hükümlere göre yapılmaktadır. Bu kapsamda ’hükümlünün üzerinde kuruma sokulması veya bulundurulması yasak madde veya eşya bulunduğuna dair makul ve ciddi emarelerin varlığı ve kurum en üst amirinin gerekli görmesi hâlinde’ detaylı aramalar belirli usullerle yapılmaktadır. Kuruma giriş yapan herkesin duyarlı kapıdan geçme zorunluluğu vardır. Detektörlerin ikaz vermesi ya da şüphe halinde kuruma girmekte ısrarcı olan kişilere uygulanmaktadır."

"Ceza infaz kurumlarında ’detaylı arama’ istisnai bir uygulamadır"

Kavuncu, "Detaylı arama, tutuklu ve hükümlünün utanma duygusunu ihlâl etmeyecek ve dışarıdan içerinin görünmeyeceği şekilde, sadece aramalar için tahsis edilmiş bir odada hükümlü ve tutukluyla aynı cinsiyetten iki personel tarafından gerçekleştirilir. Bu tür aramalar İngiltere, Hollanda, ABD, İtalya gibi ülkelerde de mevcuttur ve bu anlamda cezaevleri de uluslararası komitelerce denetlenmektedir. Ceza infaz kurumlarında ’detaylı arama’ istisnai bir uygulama olup gerek uluslararası örgütlerin kabul ettiği gerekse birçok ülkenin uyguladığı bir tedbir işlemidir. Bu güne kadar mecliste grubu bulunan tüm partilerden milletvekillerinin katılımıyla oluşturulan komisyon olarak ziyarette bulunduğumuz ve ziyaret sonrası hazırlanan 8 cezaevi raporunun hiç birisinde sistematik olarak ‘‘çıplak arama’’ ya da işkence, kötü muamele yapıldığına dair bir ifade yer almamıştır” diye konuştu.

"Terör örgütlerinin algı operasyonudur"

İlgili yasal mevzuat çerçevesinde yapılan uygulamaların bir kısım terör örgütlerinin propagandasını yaparcasına sürekli gündeme getirilmesi hiçbir şekilde iyi niyetli bir girişim olarak değerlendirilemeyeceğini dile getiren Kavuncu, "İddia edildiği gibi söz konusu kurumlarda tutuklu, hükümlü ve ziyaretçilerin sistematik olarak ’çıplak aramaya’ tabi tutuldukları iddiaları, kimi terör örgütlerinden talimat alan bazı kişi ve kesimlerin, kime, neye hizmet ettiği aşikâr algı operasyonlarından ibarettir. 18 yıllık AK Parti iktidarımızda, ’işkenceye sıfır tolerans’ şiarıyla devrim niteliğinde yapılan büyük işleri algı operasyonlarıyla gölgelemek isteyenlere bu güne kadar fırsat vermedik, bundan sonra da verilmeyecektir” şeklinde konuştu.