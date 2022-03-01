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AK Partili Karahocagil: “Ukrayna 25 yıl önce 3. büyük nükleer güçtü, bugünkü hali ortada”

AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil, Rusya’nın işgal saldırısıyla karşı karşıya kalan Ukrayna’nın 25 yıl önce nükleer silahlara sahip bir ülke olmasına rağmen Amerika ve Avrupa’nın nükleer gücünün Ukrayna’yı korumak için yeterli olacağı düşüncesiyle nükleer silahsızlanma kararına imza attığına dikkat çekti.

Politika 01.03.2022, 09:22
AK Partili Karahocagil: “Ukrayna 25 yıl önce 3. büyük nükleer güçtü, bugünkü hali ortada”

AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil, Rusya’nın işgal saldırısıyla karşı karşıya kalan Ukrayna’nın 25 yıl önce nükleer silahlara sahip bir ülke olmasına rağmen Amerika ve Avrupa’nın nükleer gücünün Ukrayna’yı korumak için yeterli olacağı düşüncesiyle nükleer silahsızlanma kararına imza attığına dikkat çekti.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bağımsızlığını elde eden Ukrayna, 1994 yılında atılan imzalarla nükleer cephaneliğini Rusya’ya teslim ederken karşılığında da başta ABD ve İngiltere olmak üzere Batı’dan güvenlik garantisi almıştı. O dönemde atılan imzaları hatırlatan Milletvekili M. Levent Karahocagil, “Bundan 25 yıl önce Ukrayna dünyanın 3. en büyük nükleer gücüydü. Nükleer silahsızlanma kararı alıp tüm silahlarını etkisiz hale getirdi. Bu imzalar Clinton ile karşılıklı imzalandı. Amerika ve Avrupa’nın nükleer gücü Ukrayna’yı korumak için yeterli denildi. Bugünkü hali ortada” diye konuştu.

AK Parti Amasya il başkanlığında düzenlenen toplantıda Osmanlı dönemi şairlerinden Abdülhak Molla’nın, “Şayet barış istiyorsan savaşa hazır ol” sözünü hatırlatan Karahocahil, “Allah’ım Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun. Milli Savunma sanayimizi yüzde seksenlere çıkararak sadece güçten, kuvvetten, bombadan, silahtan anlayan bu sömürücü, kan içici devletlerin karşısında dik duran Türkiye’yi bizlere kazandırdı” şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanlığı görevini üstlenen Ekrem Toto’nun oluşturduğu yeni parti yönetiminin tanıtıldığı toplantıya partililerin yanı sıra AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ve Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk de katıldı.

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