AK Partili isim ''CHP'lileri asmak şart'' dedi ortalık karıştı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AK Partili Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan'ın CHP'ye hakaret ettiği ve 'asmak şart' ifadelerini kullandığı gönderilerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Çokan'ın gönderilerini paylaşan Tanal, Şanlıurfa Valisi'ne çağrı yaptı.

Tanal çağrısında, ''Sayın Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sizin sorumluluk ve gözetiminizde bulunan adı geçen memur hakkında, disiplin ve eylemine uyan, TCK’da belirtilen suçlardan dolayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunularak, cezalandırılmasını sağlamanızı bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.

Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı'nın paylaşımı şöyle: