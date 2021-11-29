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AK Parti’li İleri: "Ülkemizin kronik problemlerinden biri maalesef hak etmediği bir muhalefet geleneği ile baş başa kalmış olması"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Ülkemizin kronik problemlerinden biri maalesef hak etmediği bir muhalefet geleneği ile baş başa kalmış olması. Maalesef muhalefetin kalitesi de yöntemleri de 1950’lerden beri pek değişmedi. O dönemlerde yatırımlara karşı çıkanlar, yalan haberlerle hükümeti yıpratmaya çalışanlar, aynı cins ve çok çok benzer taktiklerle yine sahnedeler. İşte karşımızda böyle bir yapı var; gelişime kapalı, ilerleyici olmayan ve çağı kavrayamayan, teslimiyetçilikte ise dörtnala koşan" dedi.

Politika 29.11.2021, 13:53
AK Parti’li İleri: "Ülkemizin kronik problemlerinden biri maalesef hak etmediği bir muhalefet geleneği ile baş başa kalmış olması"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Ülkemizin kronik problemlerinden biri maalesef hak etmediği bir muhalefet geleneği ile baş başa kalmış olması. Maalesef muhalefetin kalitesi de yöntemleri de 1950’lerden beri pek değişmedi. O dönemlerde yatırımlara karşı çıkanlar, yalan haberlerle hükümeti yıpratmaya çalışanlar, aynı cins ve çok çok benzer taktiklerle yine sahnedeler. İşte karşımızda böyle bir yapı var; gelişime kapalı, ilerleyici olmayan ve çağı kavrayamayan, teslimiyetçilikte ise dörtnala koşan" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Eğitim ve İstişare Kampı’nın açılışına katıldı.

Genel Başkan Yardımcısı İleri, Başkanlığın geçen mart ayında kurulduğunu anımsatarak, “Başkanlığımız Cumhurbaşkanımızın teveccühü ile geçtiğimiz mart ayında kuruldu. Kuruluşumuzu izleyen 8 ay boyunca yüksek tempoda çalıştık. Her anlamı ile yeni bir dünyaya giriş yapmaktayız. Siyaset yakın zamanda dijital alanlarla ilgili önemli kararlara imza atmak durumunda kalacaktır. Bu açıdan baktığınızda başkanlığının tam olarak da bu dönemde kurulmuş olması bir tesadüf değil” dedi.

"Teslimiyetçilikte ise adeta dörtnala koşan bir yapı"

Muhalefeti eleştiren İleri, “Ülkemizin kronik problemlerinden biri maalesef hak etmediği bir muhalefet geleneği ile baş başa kalmış olması. 1950’den itibaren başlayan yıkıcı muhalefet anlayışı yeri gelmiş yatırımlara karşı çıkmış, yeri gelmiş içerideki iktidar mücadelesi uğruna devleti zorlayacak istikrar bozacak işlere karışmış. Yeri gelmiş maalesef dışarıdakiler ile iş birliği yapmış ve onların maşası olmuş. Maalesef muhalefetin kalitesi 1950’lerden beri pek değişmemiş durumda. Dünya değişti, adeta yeniden kuruldu. Siyaset, kültür, ekonomi alanında tüm dinamikler güncellendi, ancak muhalefetin seviyesi de, derinliği de, yöntemleri de değişmedi. O dönemlerde yatırımlara karşı çıkanlar, yalan haberler ile hükümeti yıpratmaya çalışanlar çok benzer taktikler ile yine sahnedeler. İşte karşımızda böyle bir yapı var. Değişime kapalı, ilerleyici olmayan, maalesef çağı kavrayamayan teslimiyetçilikte ise adeta dörtnala koşan bir yapı. Biz biliyoruz ki bu millet ilerlemecidir, bu millet işi oldurur, özünü korur ve özünü evrensele taşır. Türk siyasetinde 2053-2071 vizyonlarını ortaya kayan partidir AK Parti. Gücümüzü geçmişten alıyoruz; ancak yüzümüz tabii ki geleceğe dönük. Biz de diyoruz ki bu kritik süreçte yeni bir kurtuluş savaşı verdiğimiz bu dönemde kim ne derse desin biz geleceği planlamaya devam edeceğiz. Dijitalde güçlü olmak ülkemizin önünü açacak bir strateji. Başkanlık olarak ülkemizin dijitaline sahip çıkarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu istikamette kararlılıkla ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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