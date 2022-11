AK Parti’li İleri: "Terörle aralarına mesafe koymakta problem yaşıyorlar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, muhalefetin yatırım karşıtlığının da ötesinde terörle aralarına mesafe koymakta problem yaşadıklarını belirtti.

Bir takım programlara katılmak üzere Kars’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, AK Parti Kars İl Başkanlığını ziyaret etti. İleri’yi AK Parti Milletvekili Ahmet Arslan ve İl Başkanı Adem Çalkın karşıladı. Partililere seslenen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri muhalefete göndermelerde bulunarak, "Maalesef artık yatırım karşıtlığının da ötesine geçerek zaten terörle aralarına mesafe koymakta problem yaşıyorlar. FETÖ’ye FETÖ diyemeyen bir siyasi tablodan bahsediyoruz. Ama geçtiğimiz hafta artık insaf dedirten, Türk siyaset tarihine belki utanç vesikası olarak geçecek bazı açıklamalarda bulundular. Genel başkanları ağzından korkunç bir iftira ortaya atıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, teşkilatları adeta ‘uyuşturucu kaçakçılığına göz yummakla’ itham edildi. Tabii ki siyaset bu değil, böyle söylemler siyaset yapmak olamaz. Bakın çok temel bir eksiklik olduğunu görüyoruz muhalefette, Türkiye bu muhalefeti hak etmiyor. Türkiye her konuda olduğu gibi muhalefet anlamında da daha iyisini hak ediyor. Hizmetler konusunda çıtayı yükselttik. Ama onlarda muhalefette çıtayı yükseltsinler” dedi.

“Bu millet bu muhalefeti hak etmiyor”

İleri, "Bizler siyaseti sevgiyle yapıyoruz. Bizler her sabah evimizden çıkarken, bu millete daha nasıl hizmet edebiliriz? Daha nerede neyi kurabiliriz? Neyi inşaa edebiliriz? Bizler bunun kaygısıyla yollara dökülüyoruz. Çünkü bizler seviyoruz, sevgi çok ayrı bir şey karşı tarafa bakıyorsunuz. İşte temel eksiklik bu, sevgi eksikliği var. Bir insan bile, bir birey bile yararlı bir iş yapabilmesi için her şeyden önce kendine bir sevgi duyması lazım. Öyle değil mi? Bakın kendini beğenmeyebilir bazı konularda, gelişme alanları belirleyebilir. Ama kendini sevmesi lazım, bir siyasetçinin de bu millete hizmet edebilmesi için bu milleti sevmesi lazım. Milleti seven siyasetçi devletine böyle suçlamalarda bulunabilir mi? Sevgi eksikliği var, nefret siyaseti yapıyorlar. Ama bakın ‘Türkiye Yüzyılı Belgesi’nde Cumhurbaşkanımızın bir söylemi daha var. ‘İnşallah Türkiye’nin Yüzyılı, Türkiye’de siyasetin üslubunun da, tarzının da değiştiği bir yüzyıl olacak.’ Çünkü bu millet bu muhalefeti hak etmiyor. Muhalefetler demokrasinin tabii ki çok önemli çok önemli bir parçası, ama bu muhalefet anlayışı bizim demokrasimize bir katkıda bulunuyor mu? Bulunabilir mi? 1907’lerde ne yaptılarsa, yıl olmuş 2022 yine aynı şeyi yapıyorlar. Bunlar kendilerini güncelleyemiyorlar. Etraflarına bakamıyorlar, kafayı kaldırıp düşünemiyorlar. Varsa yoksa karşıtlık” diye konuştu.

Son olarak 6’tılı masaya göndermede bulunun İleri, “6’lı masa konusunda da bir şey söylemek lazım. Ömürleri ne kadar olacak büyük bir soru bu aşamada ama bakın karşıtlıktan siyaset doğmaz, siyaset vizyon işidir. Geleceğe dair ne bekliyorsunuz? Ne öngörüyorsunuz? Bu ülke için düşleriniz, hayalleriniz nedir? Hiçbir şey, sadece karşıtlık, Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı, bunun adı siyaset değil, milletimiz de bunun adının siyaset olmadığını gayet net biliyor ve inşallah 2023 seçimlerinde de bunlar yani siyaset yapar gibi görünüp bunun altında aslında bir nefret siyaseti yürütenler inşallah en güzel cevabı sandıklarda alacaklar diyorum” şeklinde konuştu.