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AK Parti’li İlçe Belediyelerine CHP’li Büyükşehir ayrımcılığı

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nde adalet anlaşmazlığı yaşandı. AK Partili Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin belediyeler arasında ayrımcılık yaptığını söyledi.

Politika 14.04.2022, 10:29
AK Parti’li İlçe Belediyelerine CHP’li Büyükşehir ayrımcılığı

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nde adalet anlaşmazlığı yaşandı. AK Partili Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin belediyeler arasında ayrımcılık yaptığını söyledi.

Merkez Süleymanpaşa ilçesi Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Nisan Ayı Olağan Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’ adalet tartışmasına sahne oldu. AK Parti Grubu adına konuşan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin partiler arası ayrımcılık yaparak ilçelere eşit hizmet gitmediğini ileri sürdü.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Faaliyet Raporlarının görüşülerek karara bağlanması maddesi üzerine söz alarak, başta Kapaklı Belediyesi olmak üzere AK Parti belediyelerine yeterli yatırımın yapılmadığını ifade eden Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, hizmette adalet ve eşitlik olması gerektiğini söyledi.

“Üç yıldır hizmet göremedim”

Faaliyet raporları ile ilgili söz alan Çetin, “2021 yılı idare faaliyet raporunu incelediğimizde kapağında da dikkatimizi çeken güzel bir söylem var. Statü olarak doğru, Trakya’nın Büyükşehir’i deniyor. Gerçekten Trakya’nın tek büyükşehriyiz. Tekirdağ olarak bundan gurur duyuyoruz. Ama içeriğine baktığımız zaman bazı kalemlerin rutin on bir ilçede de uygulanan çok büyükşehre yakışmayacak ama oraya yazılmış olan maddeler var. Bir de bizim ilçe belediye başkanlarımızın talebiyle Büyükşehir Belediye Başkanımız her ay imza karşılığı bize bir önceki ayda yapılmış olan yol çalışmalarının listesini veriyor. Uzun bir zamandır dikkatimi çekiyor, bugün de listeyi aldım. 2022 Mart ayında sıfır yol çalışması yapılmış. Arkadaşların bunu bari vermeyin. Madem çalışma yapılmamış, orada yüzde atarken bir önceki ay herhangi bir ilçe yol çalışmamış demeniz yeterli diye düşünüyorum. Faaliyet raporunda en çok bizi yaralayan yüzden konunun başında ilçeler arasındaki adaletsiz hizmet olduğunu ifade etmek istiyorum. Adil bir hizmetin olmadığının da çok net görüyoruz. Tabii, ben üç yıldır ilçemizde Kadir Başkan’ın hizmetlerini çok fazla göremedim” dedi.

Adalet heykeli üzerinden, adalet vurgusu

Çetin, konuşmasının devamında adalet vurgusu yaparak, “Diğer ilçelerde zaman zaman aynı eleştirileri yapıyor ve bunları zaten sürekli Kadir Albayrak Başkanımıza ifade ediyoruz. Hatta 2019 yılında Şakir Sezgin kardeşimiz bir heykel getirmişti. Kendisine adaleti ve teraziyi temsil eden bir heykeli getirmiştik. Sizde saklı duruyor ama onu kullanmıyoruz pek. Kadir Başkanımız bu konuda maalesef Kapaklı’ya hep bir olumsuz bir yaklaşım içerisinde. Bunu da hizmetlerinde görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bütçe fazlası verimli kullanılabilirdi”

Başkan Çetin, 2021 yılında oluşan bütçe fazlasının daha verimli kullanılabileceğine dikkat çekerek, “Diğer bir konu, 2021 yılı bütçesinde gider bütçesi yüzde 87 gerçekleşmiş. Yani bütçe tahmini 1 milyar 120 milyon lira iken, gerçekleşen 976 milyon 57 bin 812 olarak yüzde 87,15 gerçekleşme oranı var. Gelir bütçesinde bütçe tahmini 900 milyon lira iken, 2021 yılı gerçekleşen 1 milyar 241 milyon 286 bin 737 lira olarak gerçekleşmiş. Bir fazlalığımız oluşmuş. İller Bankası’ndan gelen payla Büyükşehir’e 347 milyon 246 bin 737 TL, tahminde olmayan bir ilave kaynak aktarılmış. Bu belki kesintilerin az olması sebebiyle de olabilir. Böyle bir fazlalık var iken bu fazlalığı ulaşıma zam yapmak yerine sübvanse edebilirdik ya da bir kısmını TESKİ’ye aktararak suya zammı öngörmeyebilirdik diye düşünüyoruz” dedi.

“İlçe belediyesi vizyonu büyükşehire yakışmıyor”

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin adeta küçük bir ilçe belediyesi vizyonu ile hareket ettiğini ifade eden Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, “Mesela Büyükşehir Belediyemiz il genelinde 2021 yılında toplam dört adet çocuk oyun grubu, üç adet fitness grubu kurmuş ve bunları hizmete sunmuştur deniliyor sayfa 71’de. İl genelinde yapmış bunu hangi ilçe yaptığı belirtilmemiş. Yani 1 milyon 100 bini geçmiş olan büyük şehrimizin vizyonunu çocuklara verdiği önem gerçekten içler acısı. Bir de şu dikkatimi çekti bir yıl boyunca bin 878 adet ağaç dikmiş. Onbir ilçeye bölersek 170 ağaç düşmüş ilçe başına. Biz ilçelerde bunu yapıyoruz. Büyükşehir statüsü olan, doğayı koruyan yeşile önem veren Tekirdağ Büyükşehir’e gerçekten bu rakamlar yakışmıyor. Bir diğeri de yine marangoz atölyesinde kaç kişi çalışıyor bilmiyorum ama 2021 yılında 309 adet bank, 54 adet piknik masası, 17 adet kamelya üretim yapılmıştır, deniliyor sayfa 71’de. Hayrabolu Belediyesi de aynısını yapıyor zaten. Yani büyükşehire yakışmıyor bunlar. Marmara Denizi’ne kıyısı olan Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi, Şarköy ilçelerinde toplam 53 personel ile deniz ve kıyı temizlik faaliyetleri gerçekleşiyormuş. Toplam 135 kilometreye yakın sahilimiz olan Tekirdağ’da 4 kamyon, 3 kepçe, 3 römorkör traktör, 3 plaj kumu eleme makinesi, 2 traktör arkası yosun toplama ekipmanıyla hizmet vermesi denize girmenin imkânsız olduğunu zaten gösteriyor. Bunlar da büyükşehrin küçük bir ilçe belediyesi vizyonuyla hizmet vermeye çalıştığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“Raporu yetersiz buluyoruz”

“Yıl içerisinde ihtiyaç sahibi üç yüz yetmiş bir vatandaşımızın nakdi yardım yapılmıştır ifadesi kullanılmış sayfa 93’te” diyen Çetin, “Neredeyse her gün bir vatandaşa sadece yardımcı olmuş koca Büyükşehir Belediyemiz. Bunlar sadece genel tespitlerimiz. Ama biz yapılan çalışmaları da görmemezlikten gelmiyoruz. Beni daha çok rencide eden Kadir Başkanımızın hizmetteki dağılımı bir türlü adaletli yapamamasıyla alakalı. 2017 yılında ilçemizde geldiğinde bir toplantı yapmıştı, 2018 yılı Kapaklı yılı olacak demişti. Ancak yıllardır bekliyoruz kapaklı yıl olmasını hep son sırada görüyoruz Kapaklıyı. Bu sebeple söz aldım. Faaliyet raporumuzun ilçe belediyesi gibi bir hizmet anlayışından dolayı yetersiz bulduğumuz için grup olarak ret vereceğimizi ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Çetin’in konuşmasının ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanvekili Münir Karaevli’nin raporu kabule sunduğu oylamada, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Faaliyet Raporu, AK Parti grubunun ret oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.

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