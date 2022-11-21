AK Partili Hamza Dağ’dan CHP’ye terör tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bu operasyon, terör örgütü yandaşları dışında toplumun tüm kesimlerinden büyük bir destek görmüştür. Operasyonun başlamasının ardından 36 saat geçmesine rağmen Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li yöneticilerden herhangi bir açıklama gelmedi. HDP bile net bir şekilde tavrını belli etmişken CHP’nin aklının bulanık olduğunu görüyoruz. CHP, milletin tarafında mı yoksa terör örgütünün tarafında mı olduğuna karar vermelidir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ve CHP’yi teröre sessiz kalmakla eleştirdi.

Dağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta terör örgütü PYD tarafından Taksim’de bir bombalı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Pençe-Kılıç harekatıyla başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon terör örgütü yandaşları dışında toplumun tüm kesimlerinden büyük bir destek görmüştür. Operasyonun başlamasının ardından 36 saat geçmesine rağmen Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li yöneticilerden herhangi bir açıklama gelmedi. Terörle mücadelenin birlik ve beraberlik içinde yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Fakat CHP’den bu yönde bir yaklaşım göremiyoruz. CHP’nin sistematik hale gelen bu politikası, bir milli güvenlik meselesine dönüşmüştür.

CHP tarafından PYD’nin terör örgütü olarak görülmediğini biliyoruz. Ancak PYD’nin PKK’nın Suriye kolu olduğu aşikardır. Her fırsatta devleti ve kurumlarımızı itibarsızlaştırmak için video çeken, son örnekte olduğu gibi borsanın yükselişi ve doların sabit kalması konusunda bile uzun uzun açıklamalar yapan Sayın Kılıçdaroğlu, neden bu konuda sessiz kalmaktadır? Daha önce sınır ötesi operasyona destek verdiği için HDP’den tepki gören CHP Genel Başkanı, bunun tekrar etmesinden mi çekinmiştir?

Görünen o ki, tezkereye ’Hayır’ dediği için PKK ve PYD’den teşekkür alan Kemal Kılıçdaroğlu bu durumdan hoşnut olmuştur. Belli ki CHP Genel Başkanı için terör örgütünün takdirini almak, milletin teveccühünü kazanmaktan daha değerlidir. Bakalım bugünkü MYK toplantısı sonrası parti sözcüleri bu meselede sessiz kalmaya devam mı edecek, yoksa bir tepki verecek cesareti bulabilecek mi? HDP bile net bir şekilde tavrını belli etmişken CHP’nin aklının bulanık olduğunu görüyoruz. CHP, milletin tarafında mı yoksa terör örgütünün tarafında mı olduğuna karar vermelidir."