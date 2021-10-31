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AK Partili Doğan: "(İzmir depremi) Biten evler, hak sahiplerine verilmeye başlanıyor"

AK Parti İzmir İl Çevre, Şehircilik ve Kültür Başkanı Deniz Doğan, İzmir depreminin 1. yıl dönümünde yaptığı açıklamada ağır hasarlı toplam 392 binanın yıkıldığını belirterek, "TOKİ tarafından hazırlanan 7 proje alanında toplam bin 701 bağımsız bölüm inşaatları devam ederken, evler peyderpey hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca rezerv yapı alanında ise 8 bin 110 konut yapılması planlandı. Çalışmalar hızla sürerken, yıl sonu itibarıyla biten daireler de hak sahiplerine teslime edilmeye başlanacak’’ dedi.

Politika 31.10.2021, 14:27
AK Partili Doğan: "(İzmir depremi) Biten evler, hak sahiplerine verilmeye başlanıyor"

AK Parti İzmir İl Çevre, Şehircilik ve Kültür Başkanı Deniz Doğan, İzmir depreminin 1. yıl dönümünde yaptığı açıklamada ağır hasarlı toplam 392 binanın yıkıldığını belirterek, "TOKİ tarafından hazırlanan 7 proje alanında toplam bin 701 bağımsız bölüm inşaatları devam ederken, evler peyderpey hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca rezerv yapı alanında ise 8 bin 110 konut yapılması planlandı. Çalışmalar hızla sürerken, yıl sonu itibarıyla biten daireler de hak sahiplerine teslime edilmeye başlanacak’’ dedi.

AK Parti İzmir İl Çevre, Şehircilik ve Kültür Başkanı Deniz Doğan, İzmir’in Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin 1. yıl dönümünde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Depremde yoğunluklu olarak Seferihisar, Bayraklı ve Bornova ilçelerinin etkilendiğini belirten Doğan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yürütülen çalışmalarda hızlı yol alındığını ifade ederek, "Depremin ilk anından sonra harekete geçen AFAD ekipleri önce enkaz altında kalan vatandaşlarımızın kurtarılması için diğer kamu kurum ve kuruluşları ile çalışma başlattı. Deprem sonrası evlerine giremeyen vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı için önce 3 bin 20 çadır ivedi bir şekilde kuruldu. Ardından konteyner kent devreye girdi ve 499 konteynerden oluşan Geçici Konaklama Merkezi hayata geçirildi. AFAD tarafından 70 milyon TL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 54 milyon TL nakdi yardım, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından 60 milyon TL ayni yardım olmak üzere toplamda 184 milyon TL tutarında yardım yapıldı. Depremin yaraları devlet kurumlarımızın birimleri ile en kısa sürede sarılmaya çalıştı’’ diye konuştu.

"Bir yıl içinde konutlar yapıldı"

Hasarlı evler konusunda da kısa sürede çalışmaların yapıldığını belirten Doğan, "Yapılan hasar tespit çalışmaları kapsamında bugüne kadar 213 bin 782 adet binada hasar tespit çalışması yapılırken, ağır hasarlı bina sayısı 629, orta hasarlı bina sayısı 605, az hasarlı bina sayısı 7 bin 764, hasarsız bina sayısı 175 bin 431 olarak hasar tespit çalışmaları tamamlanmıştır. İlk hasar tespitleri sonrasında 40 adet bina can ve çevre güvenliği açısından çok riskli olduğu için acil yıkım kararı alınmış ve yıkılmıştır. 31 adet binada riskli yapı tespiti yapılarak yıkım kararı alınmış ve yıkılmış olup, ilk etapta toplam 71 adet bina yıkılmıştır. Ağır hasarlı ve acil yıkım kararı sonucunda bugün itibarıyla toplam 392 adet bina yıkılmıştır. Bayraklı ilçesi sınırları içerisinde deprem sonucu çöken veya ağır hasar gören yapıların yoğunluklu bulunduğu alanlar, 6306 sayılı Kanun uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının olurları ile proje alanı olarak belirlenmiş olup, imar planı değişiklikleri TOKİ tarafından hazırlanarak Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce onaylanmıştır. 7 proje alanında toplam bin 701 bağımsız bölüm için Şubat 2020 içerisinde başlanan inşaatlar devam etmektedir. Depremin yıl dönümünden itibaren ilk teslimler peyderpey gerçekleştirilmeye başlanacak" dedi.

"Rezerv alandaki konutların yapımına hızlı bir şekilde devam ediliyor"

Bayraklı’daki Şehir Hastanesi yanına yapılan rezerv alandaki konutlar hakkında da bilgi veren Doğan, "Bayraklı ilçesinde yaklaşık 375 hektarlık alan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ’rezerv yapı alanı’ olarak ilan edilmişti. Alanda ilk etapta 3 bin 649 adet konut inşaatı için ihale yapıldı ve inşaatlar devam ediyor. Yıl sonuna ilk teslimlerin yapılacağı planlanan rezerv alan içerisinde toplam 8 bin 110 konut yapılması planlanıyor" ifadelerini kullandı.

"Çevre merkezli şehirciliği ve depreme hazırlığı milli güvenlik meselesi olarak gördük"

İzmirlilerin talepleri doğrultusunda devletin her birimi ile deprem sonrası çalışmaların hız kesmeden devam ettiğinin altını çizen Doğan, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti kurulduğu günden bugüne çevre merkezli şehirciliği ve depreme hazırlığı bir milli güvenlik meselesi olarak görmüştür. Kentsel dönüşüm ve milletimize sağlıklı yaşam alanları kazandırma konusunda çok önemli çalışmalar yapmıştır. Yine AK Parti 2023’e giden yolda yeni belirlediği ’Yeşil Kalkınma Devrimi’ vizyonuyla milletimize sağlıklı ve modern yaşam alanları oluşturma hedefine kararlılıkla ilerlemektedir.’’

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