AK Parti’li Demiröz’den "İl sayısı" açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, “Bugün Ahlat’ta yaptığım konuşma, bazı yayın organlarında ‘İl sayısı 100’e çıkarılacak’ şeklinde yanlış yansıtılmıştır” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Ahlat’ta yaptığım konuşma, bazı yayın organlarında ‘İl sayısı 100’e çıkarılacak’ şeklinde yanlış yansıtılmıştır. Bu hususta verilmiş bir karar yoktur. Oysa ki konuşmamda; ’Türkiye’nin şehir sayısının 100’e çıkarılması halinde Ahlat’ın bunların arasında yer alacağı’ temennisidir” ifadelerini kullandı.