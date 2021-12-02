AK Partili Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na cevap: “Dertleri Türkiye olsaydı ülke bekasını kendi hırslarından önde tutarlardı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, “Dertleri Türkiye olsaydı, sırf ülkemize yatırım gelmesin diye ‘Türkiye’de can ve mal güvenliği yok’ diyecek kadar alçalmazlar, yatırımcıları tehdit etmezlerdi. Dertleri Türkiye olsaydı terör örgütleriyle iş tutanlarla iş tutmaz, ülke bekasını kendi hırslarından önde tutarlardı. Vesayetin, terörün, pandeminin, doğal afetlerin peşine takıldıkları gibi şimdi de doların peşine takılıyorlar. Takılsınlar. Türkiye engellere takılmayacak. Vatandaşına sahip çıkarak yoluna doludizgin devam edecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomideki gelişmelere ilişkin eleştiri ve yaptığı yorumlarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Bu ülkede muhalefet ve malum ekonomist takımı yıllarca ‘üretim yok’, ‘saman ithal ediyoruz’, ‘üretmeden başaramayız’, ‘üretim üretim üretim’ ezberlerini sayıklayıp durdular. Bu kişiler şu anda yapılanları görmüyor mu? Görüyorlar, biliyorlar ama işlerine gelmiyor. İhracat rekorları nasıl kırılıyor? İmalat sanayii üretimindeki artışla üreticimizin dış talebe yetişme yarışına girmesiyle kırılıyor. Çünkü Türkiye üretiyor ama işlerine gelmiyor" dedi.

Dünyada birçok ülke küçülürken, pandemi koşullarına rağmen Türkiye’nin büyümeyi sürdürdüğünü dile getiren Dağ, "Savunma sanayiinde ve daha birçok alanda yerli üretim patlaması yaşandığını, tarihi gaz keşiflerinin yapıldığını, yenilenebilir enerjideki ilerlemeyi ve tüm bunların cari açığı kapatmaya başladığını biliyorlar. İşlerine gelmiyor. Aynı kişiler önceki yıllarda alınan faiz yükseltme kararları için ‘ülke tefecilere peşkeş çekilmesin’, ‘yüksek faiz tedavi etmez’ diyorlardı. Şimdilerde faizin yükseltilmesi için yanıp tutuşuyorlar. Çünkü dertleri farklı. Dertleri Türkiye olsaydı, sırf ülkemize yatırım gelmesin diye ‘Türkiye’de can ve mal güvenliği yok’ diyecek kadar alçalmazlar, yatırımcıları tehdit etmezlerdi. Dertleri Türkiye olsaydı terör örgütleriyle iş tutanlarla iş tutmaz, ülke bekasını kendi hırslarından önde tutarlardı. Vesayetin, terörün, pandeminin, doğal afetlerin peşine takıldıkları gibi şimdi de doların peşine takılıyorlar. Takılsınlar. Türkiye engellere takılmayacak, vatandaşına sahip çıkarak yoluna doludizgin devam edecek” dedi.