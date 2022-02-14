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AK Partili Dağ: "Milleti burada aldatmaya, kandırmaya gerek yok, Cumhur İttifakı karşısında 6+8 siyasi parti bir aradalar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "HDP’nin bu toplantıya katılmaması sonrasında yaptığı açıklamalar, CHP Genel Başkanının yaptığı açıklamalarının hepsi planlı programlı yapılan işler. Milleti burada aldatmaya, halkımızı kandırmaya gerek yok. Cumhur İttifakı karşısında 6 + 8 siyasi parti bir aradalar. Zaman zaman ortak görüntü vermemek üzere böyle toplantılar gerçekleştiriyor olsalar da HDP, bundan rahatsız olduğunu ifade ediyor olsa da bunların hiç birinin kıymet-i harbiyesi yok. Ortada bir toplum mühendisliği devam ediyor" dedi.

Politika 14.02.2022, 13:07
AK Partili Dağ: "Milleti burada aldatmaya, kandırmaya gerek yok, Cumhur İttifakı karşısında 6+8 siyasi parti bir aradalar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "HDP’nin bu toplantıya katılmaması sonrasında yaptığı açıklamalar, CHP Genel Başkanının yaptığı açıklamalarının hepsi planlı programlı yapılan işler. Milleti burada aldatmaya, halkımızı kandırmaya gerek yok. Cumhur İttifakı karşısında 6 + 8 siyasi parti bir aradalar. Zaman zaman ortak görüntü vermemek üzere böyle toplantılar gerçekleştiriyor olsalar da HDP, bundan rahatsız olduğunu ifade ediyor olsa da bunların hiç birinin kıymet-i harbiyesi yok. Ortada bir toplum mühendisliği devam ediyor" dedi.

Geçtiğimiz günlerde 6 siyasi parti genel başkanı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun davetiyle Ankara’da bir araya gelmişti. HDP’nin yer almadığı davet sonrası HDP’li isimlerden tepkiler geldi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, HDP’yi yok saymıyoruz’ şeklinde bir açıklama yaptı. AK Parti Genel Başkanı Hamza Dağ, 6 siyasi parti genel başkanının bir araya geldiği toplantıyı ve sonrasında yaşananları değerlendirdi.

"Açıklamaların hepsi planlı programlı yapılan işler

HDP’nin toplantıya katılmamasının farklı bir amacı olduğunu ifade eden Hamza Dağ, "HDP’nin bu toplantıya katılmaması sonrasında yaptığı açıklamalar, CHP Genel Başkanının yaptığı açıklamaların hepsi planlı programlı yapılan işler. Milleti burada aldatmaya, halkımızı kandırmaya gerek yok. Cumhur İttifakı karşısında 6 + 8 siyasi parti bir aradalar. Zaman zaman ortak görüntü vermemek üzere böyle toplantılar gerçekleştiriyor olsalar da HDP, bundan rahatsız olduğunu ifade ediyor olsa da bunların hiç birinin kıymet-i harbiyesi yok. Ortada bir toplum mühendisliği devam ediyor. Bugüne kadar hep Recep Tayyip Erdoğan karşısında, AK Parti karşısında bir toplum mühendisliği yaptılar muvaffak olamadılar. 6 siyasi partinin terörle ilgili ve HDP’nin terörle bağlantısıyla alakalı bir ifadesini olmadığını kaydetti. Dağ, "Siz bunların AK Parti’ye, Cumhur İttifakı’na, Recep Tayyip Erdoğan’a yapmış oldukları eleştirilerin 10’da birini, 100’de birini, çok ufakçasını HDP’ye karşı ve HDP ile beraber olan siyasi partilere karşı yaptıklarını gördünüz mü" değerlendirmesinde bulundu.

"HDP ile yan yana görünmemek için böyle kaçak göçek bir şeyler yapmaya çalışıyor muhalefet partileri"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin seçimler öncesi ittifakı halkla paylaşmayı zorunlu kıldığını hatırlatan Dağ, "Cumhurbaşkanı Hükümet sisteminde, seçimden önce nasıl bir ittifak oluşturacağınızı halka göstermeniz gerekiyor. Burada HDP ile yan yana olmamak için veya HDP ile yan yana görünmemek için böyle kaçak göçek bir şeyler yapmaya çalışıyor muhalefet partileri. Biz hem 2023 seçimlerinde hem 2023 seçimlerinden sonra Cumhur İttifakı olarak bu ülkeye nasıl ve ne şekilde hizmet edeceğimizi, bu ülkenin her bölgesinde ve küresel noktada neler yapmamız gerektiğini iyi biliyor, buna göre yol alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Muhalefetin siyasi tutumunu eleştiren Dağ şunları söyledi;

"14 siyasi partinin en basit konuda bile ittifak sağlayamadığı bir noktada bu aradaki farklılığı milletimizi takdirine bırakıyoruz. Masaya oturma düzeninde dahi anlaşamayanların ülkenin çok kolay çözülebilecek işleri noktasında bir sorun masaya geldiğinde buna nasıl çözüm bulacaklar. Bu milletimizin takdirindedir. Biz milletimizi biliyoruz vatandaşlarımızın ne istediğini, ne arzuladığını biliyoruz. Buna göre yol almaya devam edeceğiz. Tek hedefleri ’Recep Tayyip Erdoğan olmasın’ şeklindeki 14 siyasi partinin bu ülkeye katabileceği hiçbir şey olmadığını biliyoruz. Milletimiz bunu görüyor. Biz de kendi gündemimizi oluşturarak milletimizin gündemi ile bu gündemi tamamen ortak noktada sürdürerek yolumuza devam edeceğiz"

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