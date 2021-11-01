AK Partili Dağ: "CHP geçen haftaki ‘hayır’ oyuyla askıda CHP kampanyası başlamıştır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Önceki oylamalarda ’evet’ diyen CHP, bu oylamada ’hayır’ diyerek kendisiyle çelişmiş, çok açık bir şekilde kendisini inkar etmiştir.Bu bir ittifak değildir, bu iltihaktır. Bu CHP-HDP ittifakı değil, CHP’nin HDP’ye iltihakıdır. CHP HDP’ye vagon olmuştur ve geçen haftaki bu ’hayır’ oyuyla askıda CHP kampanyası başlamıştır, hayırlı olsun. CHP’yi kim nereye çekerse CHP oraya gitmeye hazırdır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Dağ basın mensuplarının gündeme dair sorularını cevapladı.

10 ülkenin Ankara büyükelçisinin yaptığı, Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrısına yönelik değerlendirmede bulunan Hamza Dağ, "Tam bugün 10 Büyükelçi ile alakalı bir süreç yaşandı. O süreçte muhalefet ülkemizde iyi bir sınav vermedi. büyükelçilerle ilgili içişleri müdahalesinde bir sürece Cumhurbaşkanımız çok net tavır koyarken muhalefet ne yazık ki büyükelçiler nazarında, o ülkeler gözünden olaya bakarak bir değerlendirme sürecine gitti. Sonradan yaşanan hadiseler noktasında bir özür duyduk mu? Duymadık" dedi.

Irak ve Suriye Tezkeresi’nde Millet İttifakı partilerinin fikir ayrılıklarına ilişkin konuşan Dağ, "Salı günü çok kritik bir olay yaşandı. Bugüne kadar AK Parti iktidarlarında da öncesinde de terörle mücadele kapsamında TSK’ya bir tezkere verilir. Bu tezkereye karşı duruşa göre bütün siyasi partilerin nerede yer aldıklarını çok net şekilde görürüz. Önceki oylamalarda ’evet’ diyen CHP, bu oylamada ’hayır’ diyerek kendisiyle çelişmiş, çok açık bir şekilde kendisini inkar etmiştir. Bu bir ittifak değildir, bu iltihaktır. Bu CHP-HDP ittifakı değil, CHP’nin HDP’ye iltihakıdır. CHP HDP’ye vagon olmuştur ve geçen haftaki bu ’hayır’ oyuyla askıda CHP kampanyası başlamıştır, hayırlı olsun. CHP’yi kim nereye çekerse CHP oraya gitmeye hazırdır. HDP’nin Türkiye’nin tezkeresinde gayri milli bir duruş sergilediğini hepimiz biliyoruz. CHP, bu gayri milli duruşa payende olmuştur, can suyu vermiştir. Bu olay CHP tarihine kara bir leke olarak geçecektir" diye konuştu.

"CHP, tezkeredeki tutumuyla PKK’yı sevindirmiştir"

CHP’nin tutumunu eleştiren Dağ, "Yıllar sonra bugünler yaşandığında CHP bu anı, bu kararını açıklamada zorlanacaktır. CHP kuruluş ilkelerine, özüne, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurucu kadrosuna karşı tam bir yabancılaşma içindedir. CHP Kılıçdaroğlu idaresinde büyük bir değişim, başkalaşım, dönüşüm yaşamaktadır. Eminiz CHP’ye oy veren vatandaşlarımız bile yeni CHP’den rahatsızdır. FETÖ gibi DHKP-C gibi eli kanlı terör örgütlerine sessiz kalan CHP, tezkeredeki tutumuyla şimdi de PKK’yı sevindirmiştir. CHP’nin siyaseti, tam anlamıyla istismar siyasetidir. CHP bir yandan vatanını, devletini, bayrağını, milletini sevenlerin duygularını istismar etmekte öte yandan terör örgütlerini sevindirmektedir. Kılıçdaroğlu, son tezkere için ’evet’ dedikten sonra gerekçe bulmak adına, bahane bulmak adına ‘evet dersek Cumhuriyete ihanete etmiş oluruz’ demiştir. Ben buradan sormak istiyorum; ’ Bir önceki aynı muhtevaya sahip tezkereye evet diyerek o gün CHP Cumhuriyete kendi ifadeleriyle ihanet mi etmiştir, ya da Millet İttifakı’nın resmi diğer ortağı İyi Parti tezkereye evet diyerek Cumhuriyete ihanet mi etmiştir. Bunların cevabını bekliyoruz. CHP seçmeni bu tutarsızlığı, bu hezeyanı, gel git akıllılığı hak etmiyor. CHP - HDP’yi sistem içine çekmiyor. HDP, CHP’yi marjinalliğe, Türkiye düşmanlığı çizgisine, terör yandaşlığına çekiyor" ifadelerini kullandı.

"Planlarımızı 2023 Haziran’a göre yapıyoruz, erken seçim söz konusu değil"

Erken seçim iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildiren Dağ, "Erken seçim konusunda çok net ifadeler kullandık. Biz zaten yapacağımız işleri, yapacağımız planlamayı 2023 Haziran’a göre yapıyoruz. Hiçbir şekilde gündemde böyle bir durum söz konusu değildir" dedi.

Salgının küresel ve ulusal ekonomileri derinden etkileyen bir süreç olduğuna dikkat çeken Dağ, şunları kaydetti:

"ABD ve Avrupa başta olmak üzere hemen her ülke, yüksek enflasyon, üretim, büyüme, düşüşler ve tedarik sürecinde ciddi sorunlar yaşıyor. Zaman zaman küresel ekonomik krizler yaşandı. Türkiye bu krizlerden olumlu yönde ayrılmasını bildi. Bugün küresel ekonomik krize karşı Türkiye azami ölçüde tedbirini almıştır. Türkiye yeni rekorlara imza atmaktadır. Dar gelirli Ekonomideki toparlanma geçmişte olduğu gibi işini bilen Türkiye’nin en iyi kadroları sayesinde olacaktır. ’Yaparsa AK Parti yapar’ sloganını defalarca somut hale getirdik. Küresel dalgalanmalara karşı Türkiye’yi düze çıkaracak olan AK Parti olacak, hükümetimiz olacaktır."

"CHP, cumhurbaşkanı seçmek değil atamak istemektedir"

Kılıçdaroğlu’nun "Cumhurbaşkanı aday" açıklamasını eleştiren Dağ, "CHP Genel başkanı bir röportaj verdi. Özgeçmişle cumhurbaşkanı adayı belirlediklerini söyledi. CHP’nin vizyonu bu kadar. Geçmişte sadece rütbeler arasından seçim yapan CHP, özgeçmişler arasından aday aramaya başlamıştır. Böylece bir kere daha ifşa olmuştur. CHP, cumhurbaşkanı seçmek değil atamak istemektedir" diye konuştu.