AK Parti’li Cora: “Önce idam edip sonra yargılama yapan İstiklal Mahkemelerini özlediğinizi biliyoruz”

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora’nın, “Önce idam edip sonra yargılama yapan İstiklal Mahkemelerini özlediğinizi biliyoruz. Adnan Menderes’i idam ettiğinizi çok iyi biliyorum” ifadeleri üzerine CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan ise, “Astınız diyorsun. Biz iktidarda değiliz. Bizimle bir alakası yok” diye karşı çıktı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay’ın 2021 yılı kesin hesap kanun teklifi, 2023 yılı bütçe kanun teklifi ve Sayıştay raporları görüşülüyor.

Bu esnada bütçeye ilişkin görüşünü bildiren AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora’nın, “Biz sizin yargınızı biliyoruz. Biz sizin yargıdan neyi amaçladığınızı, neyi kastettiğinizi biliyoruz. Önce idam edip sonra da yargılama yapan İstiklal Mahkemelerini özlediğinizi biliyoruz. Adnan Menderes’i idam ettiğinizi ve onu idam ederken ‘hangi maddeden yargılanıyorum’ diye sorduğunda ‘bunu bana değil sizi buraya tıkan iradeye sorun’ diyen bir yargıyı özlediğinizi çok iyi biliyorum” ifadeleri üzerine, muhalefet milletvekillerinden tepki geldi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, Cora’ya, “Adnan Menderes, (Yassıada duruşmasına hakimlik eden) Salim Başol’u yükseltti, getirdi sonra onun hakkında idam kararı verdi. Astınız diyorsun. Biz iktidarda değiliz. Darbe olmuş bizimle bir alakası yok” diye karşı çıktı.