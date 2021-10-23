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AK Partili Bekle, ’Eğitimde Fırsat Eşitliği Çalıştayı’na katıldı

Konak İlçe Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ’Eğitimde Fırsat Eşitliği Çalıştayı’na AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle katıldı.

Politika 23.10.2021, 09:49
AK Partili Bekle, ’Eğitimde Fırsat Eşitliği Çalıştayı’na katıldı

Konak İlçe Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ’Eğitimde Fırsat Eşitliği Çalıştayı’na AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle katıldı.

Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 18 Ekim 2021 Cuma günü Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi. Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ’Eğitimde Fırsat Eşitliği Çalıştayı’na AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür, Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Prof. Dr. Didem Evci, İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği Başkanı Bünyamin Ertekin ve şube müdürleri katıldı. Dezavantajlı bölge okullarında öğrenim gören öğrencilerin devamsızlık sorunları ve eğitim hayatında başarılarının arttırılması, eğitime erişim engellerinin tespit edilip ve çözüm önerileri getirmek amacıyla dezavantajlı bölge okulları müdürleri, psikolojik danışma ve rehber öğretmenlerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Çalışmanın ikinci basamağının İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağının planlandığı öğrenildi.

AK Partili Bekle’den ’Fırsat eşitliği’ vurgusu

Çalıştayda söz alarak açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, eğitimde fırsat eşitliğini toplumun dönüşmesine katkı sağlayacağına vurgu yaptı. Bekle, "Eğitim ülkemizdeki öncelikli sorunlardan birisi. Dezavantajlı olarak adlandırdığımız mahallelerde fırsat eşitliği ilkesini oluşturmadan toplumda istediğimiz dönüşümü de yakalayamayız. Yıllardır bir çocuk değişir dünya değişir mantığıyla değer vererek yetiştirdiğimiz çocuklarımıza nasıl bir fayda sağlarız amacıyla buluştuk. Her birinize duyarlılığınız için çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

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