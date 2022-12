AK Parti’li Baybatur anket sonuçlarını paylaştı

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, “Bugün itibariyle bizim genel merkezimizin yaptırdığı anketlerde, en kötü ankette de Türkiye genelinde yüzde 41-42’nin altına şu an itibariyle düşmedik. AK Parti, yaptığı hizmetleriyle, milletvekilleri, teşkilatlarıyla beraber şu an Manisa’da da, Türkiye’de de birincidir” dedi.

AK Parti Manisa milletvekilleri ve AK Parti il yönetimi, basın mensuplarıyla değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti hükümetinin Manisa’da yürüttüğü hizmetler hakkında bilgi verdi. Hızlı’nın ardından konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, korona virüs sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntıların giderilmeye başlandığını belirterek, “2020 sonundan itibaren başlayan, 2021’de de şiddetiyle devam eden hem dünyada hem Türkiye’de hissettiğimiz bir korona virüs süreci vardı. Şükür ki özellikle Türkiye’de dünyayla beraber bu sıkıntılardan artık çıktık ve önümüzü görmeye başladık. 2021 yılı içerisinde tüm dünyada ekonomik olarak ağır bir şekilde hissettiğimiz bu dönem Türkiye’yi de etkilemiş oldu. Bu dönem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hamdolsun 2022’nin 2. yarısında yani temmuz ayından itibaren özellikle Türkiye’de hem ekonomik açıdan hem sosyal açıdan hızlı bir şekilde toparlamaya başladı. Özellikle temmuz ayından itibaren hükümetimizin yapmış olduğu sabit gelirlilere ve piyasaya yönelik yapmış olduğu açılımlar alım gücünü arttırma çalışmaları neticesinde bugün itibariyle görüyoruz ki Türkiye o korona öncesindeki iyi durumuna hızlı bir şekilde devam ediyor. Özellikle temmuz ayından itibaren asgari ücretlilere yönelik ara zamlardan sonra yazla beraber turizm gelirleriyle Türkiye bugün itibariyle çok şükür hiçbir sıkıntı yaşamama noktasında Avrupa’ya göre önemli mesafeler aldı” dedi.

“Almanya’da saat 22.00’dan sonra evlerde doğalgaz verilmemeye başlandı”

Almanya’da 22.00’dan sonra evlerde doğalgaz kesintilerinin yaşandığını söyleyen Baybatur, “Bir örnek vereyim: Benim ailemin bir kısmı Almanya’da yaşıyor. Türkiye’nin nerede olduğunu anlatmak adına bunu anlatıyorum; yazın geldiklerinde kendilerine demiştik ki; ‘Bu Ukrayna-Rusya harbinden dolayı elektrikli battaniye alın ne olur ne olmaz’. Kız kardeşim de dalga geçmişti ‘Abi olur öyle şey’ diye. Bugün Almanya’da saat 22.00’dan sonra evlerde doğalgaz verilmemeye başlandı. Çok şükür Türkiye bu noktada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde öngörülü davranarak; doğalgaz olsun, petrol, gıda ürünleri olsun, özellikle ‘Tahıl Koridoru Anlaşması’nda Türkiye’nin devreye girmesi muazzam bir başarıdır. Bu ve buna benzer vatandaşımızı, milletimizi direkt etkileyecek, türbülansa sokacak önlemleri almış oldu. Şu an Türkiye’de bu noktada hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz” diye konuştu.

“Şu anki oyumuz anketlerde en kötü yüzde 41, yüzde 42”

Yapılan anket sonuçlarını da değerlendiren Baybatur, 2023 seçimlerinde AK Parti’nin birinci çıktığını belirterek, “2023 yılında da Türkiye bu ivmesiyle bu hızıyla beraber biz inanıyoruz ki sahada olmaya çalışmaya ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. 2022 temmuzdan itibaren bu piyasadaki toparlanmalarla beraber hem Manisa’da hem de Türkiye genelinde partimizin oyları ister istemez ilk dönem bu ekonomik sıkıntılarından bir sıkıntı elbette ki yansıdı. Milletimiz tepki gösterdi. Bunu biliyoruz. Haklı olduklarını da biliyoruz. Türkiye’de işler kötü gider de dünyada işler çok iyi gider ‘eyvallah’ der kendimizi ciddi bir şekilde eleştiririz. Dünyanın da kötüye gittiği bir dönemde ister istemez, biz uzayda yaşamıyoruz, Türkiye de bu sıkıntıları yaşamıştı. Ama bugün itibariyle bizim genel merkezimizin yaptırdığı anketlerde, en kötü ankette de Türkiye genelinde yüzde 41-42’nin altına şu an itibariyle düşmedik. Şu anki oyumuz anketlerde en kötü yüzde 41, yüzde 42. Manisa genelinde söylemek gerekirse bugün itibariyle son yaptırdığımız ankette de gördük ki Manisa şu an çok rahat bir şekilde 5 milletvekili yine çıkarabiliyor. Yüzde 30, yüzde 40 bandında devam ediyor. Bundan ekonomik sıkıntıların olduğu dönemde Manisa’da bazı muhalefet partisi milletvekilleri çıkıp Manisa’da ilk defa CHP’nin birinci olduğunu söylemişlerdi. Bu onlar için bir rüya. Gerçekleşmesi mümkün olmayan bir durum. AK Parti, yaptığı hizmetleriyle, milletvekilleri, teşkilatlarıyla beraber şu an Manisa’da da, Türkiye’de de birincidir. Yapacağımız işler var mı, var. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Biz önümüzdeki 2023 seçimlerinde hem Manisa’da hem Türkiye’de Cumhur İttifakı’yla beraber yine Cumhurbaşkanımızın ilk turda seçileceğini ve AK Parti’nin parlamentoda yakalaması gereken çoğunluğu Cumhur İttifakı’yla sağlayacağını biliyoruz. Bu önceki dönemde, bu sıkıntılı dönemde yaygara koparanlar, ortalığı siyaseten karıştırmak isteyenler beyhude işlerdi. Güneş doğdu, karanlıklar bertaraf oldu. AK Parti iktidarı önümüzdeki seçim sürecinde Türkiye ve Manisa’da başarılı olacak. Hizmetlerimiz milletimiz istiyor ve takdir ediyorsa devam edecek” ifadelerini kullandı.

Baybatur’un konuşmasının ardından Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Mehmet Ali Özkan, Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal, hükümet olarak hem Manisa’da hem de Türkiye genelinde yürütülen yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

Toplantıya Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, partililer de katıldı.