AK Partili Başdaş, hükümetin Konak’a yatırımlarını anlattı

AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, 2022 yılında AK Parti hükümetinin Konak ilçesindeki yatırımlarını anlattı. Basın mensuplarının da sorularını cevaplayan Başdaş, vatandaşların Konak’ta yerel yönetimden ümidini kestiğine, hizmeti merkezi yönetimden beklediğine dikkat çekti.

AK Parti Konak İlçe Teşkilatı, 2022 yılında hükümet ve teşkilatlarının Konak ilçesindeki faaliyetlerini ve yatırımlarını anlattığı toplantı, TCDD İzmir Müze ve Sanat Galerisi’nde gerçekleşti. Toplantıya AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ak Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız ve Konak Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili İsmail Özen’in yanı sıra partili yöneticiler ve basın mensupları katıldı. AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, programın başında hükümetin 2022 yılında ilçeye yaptığı yatırımları başlıklar altında tanıttı. AK Parti hükümeti tarafından Konak ilçesinde yapılan İzmir İktisat Kongresi Binası, Tekel Binaları, Alsancak Gençlik Merkezi, yapımı tamamlanan okul binaları, Damlacık semtinde yapılan Millet Bahçesi konseptindeki proje, İkiçeşmelik sokaklarındaki restorasyon ve tadilat, restorasyonu süren Basmane Garı, 5 mahalledeki halı saha konseptleri, kapalı yüzme havuzları, sosyal yardımlar ve sağlık merkezlerini anlattı. Yapılan yatırımların yanı sıra AK Parti olarak 2023 yılında da hizmetlerinin süreceğini belirten Başdaş, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Vatandaşlar Konak Belediyesi’nden ümidi kesti

2022 yılında Konak Belediyesi tarafından Konak’a bir çivi dahi çakılmadığını ifade eden Başdaş, vatandaşların belediyeden ümidini kestiğini, beklentilerin merkezi hükümet tarafından karşılandığına vurgu yaptı. Başdaş, “2022 yılında değil, 4 yıllık dönemde Konak’a yaptıkları tek bir yer var. O da 1. Kadriye’ye pazaryeri. O da daha bitmiş değil. Bizden geldi, destek istedi, “Bu hizmet binasını yapacağız, destek olur musunuz?” diye. Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ iş görüştük. 100 milyon krediyi çıkardık, destekledik ama bunların zihniyetinde hizmet edeceğim zihniyeti olmadığı için kredi eridi gitti, herhangi bir adım atmadı. Meclis’ten yeni bir madde geçirdik, burayı Büyükşehir yapacak dediler ama karşılığında Konak’ın en değerli 3 tane yeri Büyükşehir’e devredilecek. Biz buna karşı çıktık. Konak’ın en değerli mallarını neden Büyükşehir’e devredelim. Büyükşehir baba ise gelsin yapsın, illa bir şey alması mı gerekiyor? Binayı yapmak istiyorsa gelsin biz destek olalım. 20 gün önce ihale yapıldı, ihaleye katılanların şartları taşımadığı için ihale iptal oldu” diye konuştu.

"Belediye şirket olsaydı kepenk kapatmıştı"

Konak Belediyesi işçilerinin grev kararı ile de açıklama yapan Başdaş, "Yıllardır Konak Belediyesi bütçesiyle ilgili konuşuyoruz. Bütçenin yüzde 75’i giderlere gidiyor. Hizmete ayırdıkları 1 lira para yok. Şimdi Sayın Batur çaresizlik içinde. Eğer şirket olmuş olsaydı, Konak Belediyesi kepenk kapatacaktı. Çünkü Abdül Batur her seferinde dile getirdi; aklı Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda, Konak’ı unuttu. Belediye, hükümetimizin asgari ücreti açıkladıktan sonra aynı oranla zam yaparsa, belediye kilidi vuracak; Batur da Konak’tan kaçacak" açıklamasında bulundu.