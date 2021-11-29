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AK Parti’li Aydın’dan Kılıçdaroğlu’na tokat gibi cevap:

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme açıklamasına sert tepki gösterdi. Başkan Aydın, geçmişten bu güne yansıyan gündemleri örnek göstererek, “Kürtlerin çekmiş olduğu bütün ızdıraplar geçmişteki yapılan bütün politikaların anasıdır. CHP zihniyeti, gelip bu topraklarda helalleşmesini bizde sabırsızlıkla bekliyoruz. Yüzünüz varsa buyurun helalleşin” dedi.

Politika 29.11.2021, 15:03
AK Parti’li Aydın’dan Kılıçdaroğlu’na tokat gibi cevap:

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme açıklamasına sert tepki gösterdi. Başkan Aydın, geçmişten bu güne yansıyan gündemleri örnek göstererek, “Kürtlerin çekmiş olduğu bütün ızdıraplar geçmişteki yapılan bütün politikaların anasıdır. CHP zihniyeti, gelip bu topraklarda helalleşmesini bizde sabırsızlıkla bekliyoruz. Yüzünüz varsa buyurun helalleşin” dedi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Diyarbakır’da yerel ve ulusal yayın yapan medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek kentin gündemiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme açıklamasıyla ilgili konuşmasına tepki gösteren Başkan Aydın, Kılıçdaroğlu’nu Diyarbakır’da helalleşmeye davet etti.

“CHP’nin bu topraklarda helalleşmesini sabırsızlıkla bekliyoruz”

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Kürtlerin çekmiş olduğu bütün ızdırapların, geçmişteki yapılan bütün politikaların anası CHP zihniyeti olduğunu vurgulayarak, bunu her zaman söyleyeceklerini ve dile getireceklerini kaydetti. Başkan Aydın, “CHP’nin gelip bu topraklarda helalleşmesini bizde sabırsızlıkla bekliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu’na buradan çağrıda bulunuyoruz, Diyarbakır’a gelin, Yasin Börü’nün ailesiyle, Tunceli ve Zilan katliamı mağdurlarının ailesiyle, Diyarbakır anneleriyle, burada sizin desteğinizle hareket eden insanların sebep olduğu hendek ve çukurlarla evleri yıkılan, kış günü şehirden uzak kalan evlerinden atılan gariban fakir fukara ile, bu bölgede kapattığınız Kur’an kurslarının mağdurlarıyla, Dicle Üniversitesinde baş örtüsünden dolayı okuyamayan benim sınıf arkadaşlarımla, Dürümlü katliamındaki 40 vatandaşın tonlarca bomba patlama sonucu parçalanan vücutlarının bir torbaya tek sığmasına sebep olduğunuz o garibanlarla, Silvan’da Fırat Sımpil’nin anne ve babası, Bismil’de Elif Şimşek’in anne ve babasıyla yüzünüz varsa buyurun helalleşin” dedi.

“Diyarbakır’ı kazanacağız”

Son olarak Kasım ayı içerisindeki çalışmalarını değerlendiren Başkan Aydın, "Kasım ayı içerisinde teşkilatlar olarak yine yoğun çalışmalar içerisinde olduk. Bağlar gençlik kolları başkanlığımız Kasım ayında yeni genç üye kaydı sıralamasında Türkiye’de 3. oldu. Gençlik kollarımızı buradan bir kez daha tebrik ediyoruz. İlçe İlçe 2023’e sloganı ile gerçekleştirmekte olduğumuz saha çalışmalarımız kapsamında Yenişehir, Çüngüş ve Hazro ilçelerimizde programlarımızı gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm teşkilatımız bir bütün halinde Diyarbakır’ın her köşesinde sahada olmaya, vatandaşlarımızla buluşmaya, onların sorun ve beklentileri ile hemhal olmaya devam ediyoruz. Biz kararlıyız ve inançlıyız. Yılmadan, yorulmadan, önümüze çıkan bütün engelleri bir bir aşarak, ayağımıza pranga olan sureti haktan görünenleri bertaraf ederek Diyarbakır’ın 1047 mahallesinde sokak sokak, kapı kapı dolaşarak İnsanlarımızın yüreğine dokunacağız. Hükümetimizin yapmakta olduğu hizmet siyasetini teşkilatlar olarak gönül siyaseti ile taçlandıracağız ve Diyarbakır’ı kazanacağız" diye konuştu.

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