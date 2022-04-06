AK Partili Aydemir’den Özdağ’ın Mansur Yavaş açıklamasına cevap

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Mansur Yavaş mı olsun, Ekrem İmamoğlu mu olsun, Kemal Kılıçdaroğlu mu olsun. ’O mu olsun, o mu olsun’ derken içeriden uç veren bir hal. Ümit Özdağ’ın partisi, Millet İttifakı’nda değil biliyorum ama belli ki orayla ilintilendirilmek istenen bir yapı içerisinde” dedi.

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Aydemir, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesini değerlendirdi. Aydemir, "Kuvvetle muhtemel, Millet İttifakı içinde bu tartışmalar yaşanıyordur. Mansur Yavaş mı olsun, Ekrem İmamoğlu mu olsun, Kemal Kılıçdaroğlu mu olsun. ’O mu olsun, o mu olsun’ derken içeriden uç veren bir hal. Ümit Özdağ’ın partisi, Millet İttifakı’nda değil biliyorum ama belli ki orayla ilintilendirilmek istenen bir yapı içerisinde. Kendi gönlünden geçen bir ismi dillendiriyor ama bu aslında şu anlama geliyor; Ümit Özdağ, Millet İttifakı içindeki tartışmaları aşikar ediyor” dedi.

Cumhur İttifakı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunun altını çizen Aydemir, “Öbür taraf; seçim bitti, kavga bitmedi onlarda. Bitmeyecek göreceksiniz. Darmadağın bir hal var. O yüzdendir ki Ümit Özdağ oraya vurgu yapıyor. Yarın bir başkası Ekrem İmamoğlu’nu, bir başkası başka isim dillendirecek, bu yapı daha seçime girmeden darmadağın olacak" ifadelerini kullandı.