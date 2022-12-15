AK Partili Aydemir: “CHP, genel başkanlarını adayımız budur diyemeyecek kadar korkan bir halde”

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) sıkıntı olduğunu öne sürerek, “CHP öyle bir hale gelmiş ki, genel başkanını (Kemal Kılıçdaroğlu) adayımız budur diye zikredemeyecek kadar korkan bir halde. Çünkü altılı masada Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı gelişmiş bir duruş var. (aday) Olmasın diye bir duruş var” dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Kızılelma’yı, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yaptığı operasyonları ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmesini değerlendirdiği bir basın açıklaması yaptı.

Baykar tarafından geliştirilen Kızılelma’nın yaptığı uçuş testini ele alarak, şunları söyledi:

“Kızılelma havada. Ne söylediysek yaptık. Türkiye semalarda. Türkiye zirvelerde. Teknolojide aldığımız mesafenin emsali yok diye vurgu yapıyorum. Onun sonunda örneği Kızılelmamız uçtu. 18 dakikalık bir test uçuşu yaptı. Çok da başarılıydı. Selçuk Bayraktar’ın bir ifadesi var: 20 yıllık hayalimiz hakikat buldu. Sadece Türkiye mi bu gelişmelere ilgi gösteriyor? Sadece Türkiye mi böyle yüreği ferahlamış şekilde gelişmeleri takip ediyor? Hayır. Bütün mazlum milletler bizim İHA’lardan, SİHA’lardan ümitvar (umutlu) oldular. Neden? İnsanlığa barış gelecek. Savaşı körükleyenler, destekleyenler bu gelişmelerden dolayı geri adım atacaklar diye insanlar daha huzurlu oldu. Barışa katkı sağlayacak bunlar. Biz hep söylüyoruz: Eğer sulh istiyorsan cenge hazır olacaksın. Hazırlıklı bir vaziyette olacaksın ki barış tesis edilsin. İşte Kızılelma da bunu içermektedir. Dolayısıyla Kızılelma’yı hayata geçiren Selçuk Bayraktar’a ve Bayraktar ailesine yüreğimizden kopup gelen minnettarlığımızı ifade ediyoruz.”

“Eskiden askerlerimiz bodoslama giriyordu, çok fazla şehit veriyorduk”

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın, havan saldırıları organize eden PKK’lı iki kişiyi Suriye ve Irak’ın kuzeyinde ‘sarı torbaya’ koyduğunu hatırlatan Aydemir, “Mücadelemiz böyle devam ediyor. Eskiden elimizde bu aparatlar yoktu. Askerlerimiz bodoslama (pervasızca) giriyordu, çok fazla şehit veriyorduk. Oysa şimdi nokta operasyonlarla gereken yapılıyor. Bunlar millet evlatlarını koruma, bunlar toprağımızı, ülkemizi korumak, birliğimizi ve beraberliğimizi daha muhkem (sağlam) hale getirme girişimleridir. Bunu yapan kim? Bunu yapan Cumhurbaşkanımızın iradesidir, Cumhur İttifakı’nın duruşudur, AK Parti’nin yaklaşımıdır. Biz de bundan iftihar ediyoruz. Milletçe iftihar ediyoruz” diye konuştu.

“CHP, genel başkanlarını adayımız budur diyemeyecek kadar korkan bir halde”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmesini değerlendiren Aydemir, konuşmasına şöyle devam etti:

“Mahkemeler siyasetin asla müdahil olmadığı, hele hele bizim zamanımızda (AK Parti hükumetleri süresince) hiçbir şekilde müdahil olmadığı bir zemindir. Yargıdan çıkan bir kararı -üstelik ilk mahkemeden çıkan bir kararı- buralarda sorgulamayı doğru bulmuyoruz. Bunun İstinaf Mahkemesi ayağı var. Yargıtay aşaması var. Bunun üzerine abananlar var. Niye biliyor musunuz? Bir söz var: Bir gelişme ile ilgili yorum yapıyorsanız, o gelişmenin aktörlerine bakın. O gelişme hangi aktöre fayda sağlıyorsa o gelişmenin arkasında o ve onun şürekası (destekçileri) vardır. CHP’de sıkıntı var. CHP öyle bir hale gelmiş ki, genel başkanını (Kemal Kılıçdaroğlu) adayımız budur diye zikredemeyecek kadar korkan bir halde. Çünkü altılı masada Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı gelişmiş bir duruş var. (aday) Olmasın diye bir duruş var. O yüzden de bu neviden aparatları kullanma girişimleri var. Bunların hepsi ama hepsi tartışma zemininde bile milleti rahatsız ediyor. Cumhurbaşkanımızın karşısında aday kim olursa olsun hiçbir önemi yoktur, çünkü 20 yıllık başbakanlık, cumhurbaşkanlık serencamı (bir olayın sonu) var. Millete yaptığımız hizmetler var. Bu millet kendisine hizmet edenleri unutmaz.”