AK Parti’li Aksu’dan daire başkanının tutuklanmasına açıklama

AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Ersan Aksu, rüşvet iddiasıyla tutuklanan daire başkanı hakkında açıklama yaparak, “Kamuoyunun bilgisine sunmak isterim ki Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’in inisiyatifi neticesinde yapılmış olan bir müracaat ve savcılığın yaptığı çalışma ile ortaya konulmuş bir tablodur. Bunun bilinmesinde fayda vardır” dedi.

İlçe Başkanları Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Ersan Aksu, Samsun kamuoyunu meşgul eden rüşvet iddialarıyla ilgili soruları cevapladı. Aksu, 2020 Aralık ayının sonlarında rüşvet iddiasıyla tutuklanan Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin K.’nin tutuklanma sürecine açıklık getirdi.

“Belediye başkanımızın inisiyatifi ile savcılığa müracaat edildi”

2020 Aralık ayının sonunda tutuklanan daire başkanı ile alakalı müracaatın 2020 Eylül ayında yapıldığının altını çizen Ersan Aksu, “Samsun Büyükşehir Belediyesinde bir daire başkanının tutuklanması konusu bir takım yazılı ve görsel basında yer aldı. Gazeteciler görevlerini yapacaklar, saygı duyuyoruz. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkanlığı’nın ilk kurucu başkanıdır. 3 dönem milletvekilliği ve 1 dönem de bakanlık yapmıştır. 4 binin üzerinde çalışanı olan bir belediyede de bu tarz şeyler söz konusu olabilir. Bunu normal gördüğüm için bahsetmiyorum. Bundan 1,5 sene önceki basın toplantısında da ifade ettiğim gibi her kimin elinde bir bilgi veya belge var ise bununla ilgili şikayeti bizim yapacağımızı söylemiştim. Bu çerçevede de bize intikal edecek herhangi bir şey olduğunda bu sözümüzün arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız, kendisinin kulağına gelen bazı duyumlar üzerine 2020 yılını 9. ayında konuyla ilgili olarak bu duyumlar gerçektir, değildir. Kimse de böyle bir şeyi ifade edecek olsanız üzerine kabullenmeyecektir. Bununla bağlantılı olarak belediye başkanımızın inisiyatifi ile savcılığa müracaat ediliyor. Savcılığa yapılan müracaat sonrasında açılan soruşturma neticesinde ortaya koyulan çalışmalar ile adı geçen bürokratın suçüstü yapıldığı bir tabloda tutuklanmasına varan bir süreç yaşanıyor” dedi.

Tutuklanma süreci ve o sürece kadar gelen bölüm hakkında da açıklamalarda bulunan Ersan Aksu, "Basında bunu farklı anlayanlar ya da algılamak isteyenler oldu. Bu noktada kimseyi suçlama noktasında değilim. ‘Bunun üstünü kapatalım, bunu örtelim, şuna zarar vermesin, buna zarar vermesin’ demek yerine ‘varsa öyle bir şey cezasını çeksin, yoksa öyle bir şey bu dedikodular ortadan kalksın.’ Bundan daha farklı, ’öyle değil de şöyle olmalıdır’ denecek bir refleks ben bilmiyorum. Bu noktada ciddi bir öngörü ile hakikaten isabetli bir suretle 9. ayda böyle bir müracaat yaparak, olayın üstünü örtmek gibi bir durumu asla düşünmediklerinden eminim. Savcılığa bu bildirimi yaparak, bu davranışı ortaya koymuş olmasından dolayı belediye başkanımıza il başkanı olarak teşekkür ediyorum. Bunu önemli buluyorum. Bundan sonrasında adı geçen kişinin beyanlarıyla, soruşturmanın da gizliliği var. Milletimizin şunu bilmesini istiyorum: Hiçbir su istimale hiçbir AK Parti’li belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı ve AK kadrolar olarak bizler de dahil göz göre göre ya da varsa bir su istimal bunun ortaya koyulup, ‘burada suistimal yokmuş’ deyip rahatlamak ya da varsa da bunun sonuçlarını görmüş olmayı arzu ettiğimiz için yapılmış olan bir şikayet olarak tablo ortaya çıktı. Soruşturmanın gizliliği bittikten sonra detaylar savcılığımız tarafından ortaya konulacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunmak isterim ki Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’in inisiyatifi neticesinde yapılmış olan bir müracaat ile savcılığın yaptığı çalışma ile ortaya konulmuş bir tablodur. Bunun bilinmesinde fayda vardır” ifadelerini kullandı.

Toplantı yapılan açılış konuşmasının ardından basına kapalı olarak gerçekleşti.