banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Salgın döneminde işten çıkarılanlar ne yapmalı?
Salgın döneminde işten çıkarılanlar ne yapmalı?
İstanbul yağışlı havanın etkisine giriyor
İstanbul yağışlı havanın etkisine giriyor
Bitcoin 42 bin dolara dayandı
Bitcoin 42 bin dolara dayandı
Mücevher ihracatı düştü
Mücevher ihracatı düştü

AK Parti’li Aksu’dan daire başkanının tutuklanmasına açıklama

AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Ersan Aksu, rüşvet iddiasıyla tutuklanan daire başkanı hakkında açıklama yaparak, “Kamuoyunun bilgisine sunmak isterim ki Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’in inisiyatifi neticesinde yapılmış olan bir müracaat ve savcılığın yaptığı çalışma ile ortaya konulmuş bir tablodur. Bunun bilinmesinde fayda vardır” dedi.

Politika 08.01.2021, 17:05
2
AK Parti’li Aksu’dan daire başkanının tutuklanmasına açıklama

AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Ersan Aksu, rüşvet iddiasıyla tutuklanan daire başkanı hakkında açıklama yaparak, “Kamuoyunun bilgisine sunmak isterim ki Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’in inisiyatifi neticesinde yapılmış olan bir müracaat ve savcılığın yaptığı çalışma ile ortaya konulmuş bir tablodur. Bunun bilinmesinde fayda vardır” dedi.

İlçe Başkanları Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Ersan Aksu, Samsun kamuoyunu meşgul eden rüşvet iddialarıyla ilgili soruları cevapladı. Aksu, 2020 Aralık ayının sonlarında rüşvet iddiasıyla tutuklanan Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin K.’nin tutuklanma sürecine açıklık getirdi.

“Belediye başkanımızın inisiyatifi ile savcılığa müracaat edildi”

2020 Aralık ayının sonunda tutuklanan daire başkanı ile alakalı müracaatın 2020 Eylül ayında yapıldığının altını çizen Ersan Aksu, “Samsun Büyükşehir Belediyesinde bir daire başkanının tutuklanması konusu bir takım yazılı ve görsel basında yer aldı. Gazeteciler görevlerini yapacaklar, saygı duyuyoruz. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkanlığı’nın ilk kurucu başkanıdır. 3 dönem milletvekilliği ve 1 dönem de bakanlık yapmıştır. 4 binin üzerinde çalışanı olan bir belediyede de bu tarz şeyler söz konusu olabilir. Bunu normal gördüğüm için bahsetmiyorum. Bundan 1,5 sene önceki basın toplantısında da ifade ettiğim gibi her kimin elinde bir bilgi veya belge var ise bununla ilgili şikayeti bizim yapacağımızı söylemiştim. Bu çerçevede de bize intikal edecek herhangi bir şey olduğunda bu sözümüzün arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız, kendisinin kulağına gelen bazı duyumlar üzerine 2020 yılını 9. ayında konuyla ilgili olarak bu duyumlar gerçektir, değildir. Kimse de böyle bir şeyi ifade edecek olsanız üzerine kabullenmeyecektir. Bununla bağlantılı olarak belediye başkanımızın inisiyatifi ile savcılığa müracaat ediliyor. Savcılığa yapılan müracaat sonrasında açılan soruşturma neticesinde ortaya koyulan çalışmalar ile adı geçen bürokratın suçüstü yapıldığı bir tabloda tutuklanmasına varan bir süreç yaşanıyor” dedi.

Tutuklanma süreci ve o sürece kadar gelen bölüm hakkında da açıklamalarda bulunan Ersan Aksu, "Basında bunu farklı anlayanlar ya da algılamak isteyenler oldu. Bu noktada kimseyi suçlama noktasında değilim. ‘Bunun üstünü kapatalım, bunu örtelim, şuna zarar vermesin, buna zarar vermesin’ demek yerine ‘varsa öyle bir şey cezasını çeksin, yoksa öyle bir şey bu dedikodular ortadan kalksın.’ Bundan daha farklı, ’öyle değil de şöyle olmalıdır’ denecek bir refleks ben bilmiyorum. Bu noktada ciddi bir öngörü ile hakikaten isabetli bir suretle 9. ayda böyle bir müracaat yaparak, olayın üstünü örtmek gibi bir durumu asla düşünmediklerinden eminim. Savcılığa bu bildirimi yaparak, bu davranışı ortaya koymuş olmasından dolayı belediye başkanımıza il başkanı olarak teşekkür ediyorum. Bunu önemli buluyorum. Bundan sonrasında adı geçen kişinin beyanlarıyla, soruşturmanın da gizliliği var. Milletimizin şunu bilmesini istiyorum: Hiçbir su istimale hiçbir AK Parti’li belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı ve AK kadrolar olarak bizler de dahil göz göre göre ya da varsa bir su istimal bunun ortaya koyulup, ‘burada suistimal yokmuş’ deyip rahatlamak ya da varsa da bunun sonuçlarını görmüş olmayı arzu ettiğimiz için yapılmış olan bir şikayet olarak tablo ortaya çıktı. Soruşturmanın gizliliği bittikten sonra detaylar savcılığımız tarafından ortaya konulacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunmak isterim ki Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’in inisiyatifi neticesinde yapılmış olan bir müracaat ile savcılığın yaptığı çalışma ile ortaya konulmuş bir tablodur. Bunun bilinmesinde fayda vardır” ifadelerini kullandı.

Toplantı yapılan açılış konuşmasının ardından basına kapalı olarak gerçekleşti.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Fenerbahçe 16 32
3. Gaziantep FK 16 31
4. Alanyaspor 17 30
5. Galatasaray 16 30
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 16 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Antalyaspor 17 21
12. Rizespor 16 20
13. Göztepe 16 19
14. Sivasspor 16 19
15. Başakşehir 16 19
16. Gençlerbirliği 16 19
17. Kasımpaşa 16 19
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 16 13
20. Kayserispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Adanaspor 16 18
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Barcelona 17 31
4. Real Sociedad 18 30
5. Villarreal 17 29
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12