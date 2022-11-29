AK Partili Akbaşoğlu: “(EYT ve sözleşmeli personel) En kötü ihtimalle bunun 2023 başında yasalaşmasına şahit olacağız"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve kamuda çalışan personelin kadroya alınması hakkında hazırlanan kanun teklifleri hakkında açıklama yaparak “Aralıkta yapma planımız söz konusu. Tabi bütçe takvimi ve sonrasında meclisin çalışıp çalışmayacağı çerçevede değerlendireceğiz. En kötü ihtimalle bunun 2023 başında yasalaşmasına şahit olacağız” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde basın açıklaması gerçekleştirdi. EYT ve kamuda çalışan sözleşmeli personel hakkında yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Akbaşoğlu bunların TBMM gündemine en geç 2023 yılının başında geleceğini söyledi.

“Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi durumu ete kemiğe bürünmüş bir vaziyette”

“Her kabine toplantısı bir müjdeyi beraberinde taşıyor. Bir söz vermiştik, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi durumu. Ete kemiğe bürünmüş bir vaziyette. İnşallah bu deklarasyonda bulunduk. Bütün sözleşmeliler için bu durum hayırlı uğurlu olsun. En kısa zamanda bunu bir kanun teklifi haline getirerek TBMM Genel Kurlunun gündemine getirmek suretiyle bu çerçeveyi yasalaştıracağız” diye konuştu.

“Şimdi sırada EYT’li kardeşlerimiz durumu var”

Geçen sene bu zamanlar beş adım atacaklarını söylediklerini hatırlatan ve bu adımlar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Akbaşoğlu, “Bütün bunları bir süreç ve sıralama olarak hayata geçireceğiz demiştik. İşte 2022 yılının sonuna kadar bu 5 adımın hayata geçirildiğine şahit olacağız. Şimdi sırada EYT’li kardeşlerimiz durumu var. Onunla ilgili detaylı bir çalışma yapıldığını bütün kamuoyu artık biliyor. Geçen sene deklare ettiğimiz ve asgari ücretle beraber memur ve emeklilerimizin maaşlarının düzenlenmesi, 3600 ek göstergenin yasalaştırılması akabinde sözleşmeli personelin durumunun yasalaştırılması ve nihayetinde de EYT’li kardeşlerimizin durumlarının ele alınarak bunun yasa teklifine dönüştürülerek yasalaştırılması sürecini yaşayacağımızı ifade etmiştik. Temmuz ayına kadar ilk üçünü gerçekleştirmiştik. 3600 ek gösterge ile ilgili yasal düzenlemeyi yaptık. 15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla bütün memurlarımız ve emeklilerimiz bundan istifade etmiş olacaklar. Akabinde tabi ki sözleşmeli personel ve EYT’li durumda olan arkadaşlarımızın da yasal düzenlemeye kavuşmasıyla bütün verdiğimiz sözlerin bir bir yerine getirildiğine şahit olacağız” ifadelerini kullandı.

AK Parti iktidarında toplumun hiçbir kesiminin enflasyona ezdirilmediğini söyleyen Akbaşoğlu bundan sonra da ezdirmeyeceklerini ifade etti.

Hazırlanan EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçmesi konusunda yapılan çalışmaların yasalaşması süreci hakkında sorulan bir soruya cevap veren Akbaşoğlu, “ Biz çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu konu ile ilgili çalışmaları milletvekili arkadaşlarımız gerekli altyapı çalışmaları ile beraber inşallah meclis takvimine uygun bir şekilde çalışıp meclisin gündemine getirmeyi istiyoruz. Aralıkta yapma planımız söz konusu. Tabi bütçe takvimi ve sonrasında meclisin çalışıp çalışmayacağı çerçevede değerlendireceğiz. En kötü ihtimalle bunun 2023 başında yasalaşmasına şahit olacağız” ifadelerine yer verdi.