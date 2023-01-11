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AK Parti’den sözleşmeli personele kadro konusunda açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, sözleşmeli personele kadro düzenlemesi teklifini yarın öğleden sonra TBMM’ye sunacaklarını söyledi.

Politika 11.01.2023, 22:31
AK Parti’den sözleşmeli personele kadro konusunda açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, sözleşmeli personele kadro düzenlemesi teklifini yarın öğleden sonra TBMM’ye sunacaklarını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, sözleşmeli personele kadro konusunda açıklama yaptı. Akbaşoğlu, “Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi teklifini yarın öğleden sonra TBMM’ye sunacağız” dedi.

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