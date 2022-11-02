AK Parti’den HDP’ye başörtüsü teklifiyle ilgili ziyaret

AK Parti heyeti başörtüsü konusundaki teklifle ilgili HDP grubuna ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sonrasında HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, yaptığı açıklamada, “Parti kurulları ve ilgili kurullarımızda karar vereceğiz” dedi.

AK Parti’den başörtüsü teklifiyle ilgili olarak HDP grubuna ziyaret gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’u, HDP Grup başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç, Parti Sözcüsü Ebru Günay kapıda karşıladı. Yarım saati aşkın görüşmeden sonra Beştaş açıklama yaptı. Beştaş, Anayasa değişiklik teklifi ile ilgili görüştüklerini belirterek, “Parti kurulları ve ilgili kurullarımızda karar vereceğiz. Pazartesi günü Meclise sunmayı düşünüyorlar. Ondan önce cevabımızı iletmiş olacağız.” diye konuştu.