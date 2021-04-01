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AK Parti'den CHP'nin heykellerine gönderme yapan 1 Nisan videosu
AK Parti, #1Nisan etiketiyle CHP'li belediyeleri tiye alan video yayınladı. Videoda CHP'liler heykel açılışlarında görülürken, AK Parti 'icraatları' Somebody To Love şarkısı eşliğinde anlatıldı.
Politika 01.04.2021, 13:46 01.04.2021, 13:54
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AK Parti'nin resmi Twitter hesabından 1 Nisan videosu paylaşıldı. "Gerçekleştirdiğimiz bazı icraatler" yazısıyla başlayan video, CHP'li belediye başkanlarının heykel açılışları "Heykel tek bildikleri bu" yazısı ve ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çeşme açılışına ilişkin görüntülerle devam ediyor.
???? #1Nisan pic.twitter.com/4my09NwKJg— AK Parti (@Akparti) April 1, 2021