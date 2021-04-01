AK Parti'den CHP'nin heykellerine gönderme yapan 1 Nisan videosu

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından 1 Nisan videosu paylaşıldı. "Gerçekleştirdiğimiz bazı icraatler" yazısıyla başlayan video, CHP'li belediye başkanlarının heykel açılışları "Heykel tek bildikleri bu" yazısı ve ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çeşme açılışına ilişkin görüntülerle devam ediyor.