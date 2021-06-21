AK Parti’den Başkan Soyer’in su krizine ilişkin savunmasına tepki

İzmir’de, şebeke suyundaki koku ve tat değişikliği vatandaşların tepkisini çekmeye devam ederken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in bu krize yönelik, "Bir bardak suda kopartılan fırtına gibi" açıklaması siyasilerin tepkilerine yol açtı. Aralarında çocuklarında bulunduğu çok sayıda vatandaşın hastaneye başvurduğu olayla ilgili AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Bir bardak değil, bir damla su da halkın sağlığını tehlikeye atabilir. Dolayısıyla, tepkiler yerindedir ve haklıdır. İzmir halkı müneccim değildir; elbette içtikleri sudaki koku onları paniğe sürükleyecektir" dedi.

Buca ve Gaziemir ilçelerinde musluklardan akan yoğun kokulu şebeke suyu, vatandaşların tepkisine neden oldu. Öte yandan dün akşam saatlerinde şebeke suyunu kullanan vatandaşlar soluğu hastanelerde aldı. İshal, kusma, ateş şikayetleri ile Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine başvuran 30 civarında kişi olduğu, dört çocuğun yatarak tedavi edilmesinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

"Bir bardak değil, bir damla su da halkın sağlığını tehlikeye atabilir"

Yaşanan bu gelişmelerle ilgili ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Sorun yine bir bardak suda kopartılan fırtına gibi; yani sadece klor dozajıyla ilgili bir sorun. O da çok kısa sürede giderildi" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise bu sözlere tepki gösterdi. Kerem Ali Sürekli, "Bir bardak değil, bir damla su da halkın sağlığını tehlikeye atabilir. Dolayısıyla, tepkiler yerindedir ve haklıdır. İzmir halkı müneccim değildir; elbette içtikleri sudaki koku onları paniğe sürükleyecektir. Halkın feryadına, korkusuna iki gün sonra, bin bir zahmetle karşılık verdiler. Demek ki bu fırtına koparılmasa; tenezzül edip iki satır bir açıklama da yapmayacaklardı. En vahimi de özür ve açıklama bekleyen halkın suçlanmasıdır" diye konuştu.

"Bu yöneticilik anlayışının, bu zihniyetin kabul edilebilir bir yanı yoktur"

İzmir Büyükşehir Belediyesinin İzmir’in en temel ve hayati ihtiyaçlarının karşılanmasında sınıfta kaldığını söyleyen Başkan Sürekli, daha da ileri gidilerek halktan gelen tepkilerin küçümsendiğini belirtti. Sürekli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Korku duyan, endişe eden İzmirlilerdi, halkın kendisiydi. Siyasiler olarak bizler, onların çaresiz çırpınışlarını dile getirdik. Böyle bir infiali küçümseyemezsiniz. On binlerce insanın dile getirdiği ve milyonları ilgilendiren su gibi bir meseleye kayıtsız kalamazsınız. Soyer’in uhdesindeki İZSU; gün boyu dalga geçer nitelikte bir satırlık açıklama yaparken, cadde ve sokaklara ‘tahliye yoluyla çözüm’ adı altında tazyikli su boşalttı. İnsanların sağlıkları için duyduğu tedirginliğe, o tonlarca suya ‘bir bardak’ diyemezsiniz. Soyer’in oluşturduğu sorunlar da çözüm yolları da savunmalar da tam anlamıyla bir facia. Neresinden tutarsanız tutun elinizde kalıyor."

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Kara komik bir tablo gerçekten. ‘Bir bardak suda fırtına kopardılar’ diyenler, kim bilir kaç bardak suyu çözüm adı altında yollara boşalttı. Bu yöneticilik anlayışının, bu zihniyetin kabul edilebilir bir yanı yoktur. Anlaşılması güç bir rahatlık; tarifi zor bir umursamazlık içindeler. Yanlışlarını, eksiklerini örtmek uğruna, gerçeklikle bağdaşmayan çözümler ve bahaneler üretmekten, sorumluluktan kaçmaktan usanmadılar. Geçiştirme üzerine kurulu, bu kadar ciddiyetten uzak bir yerel yönetim anlayışı olamaz. İzmir halkı, kendisine yönelik bu muameleye kalıcı tepkisini gösterecek ve mutlaka tarihin kara sayfalarına notunu düşecektir" dedi.