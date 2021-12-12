AK Parti’de “Teşkilat Akademisi İzmir Eğitim Programı" tamamlandı

AK Parti’de “Teşkilat Akademisi İzmir Eğitim Programı” sona erdi. Program sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, “Yeni zaferlere imza atmak için bu çalışmaları sürdüreceğiz” dedi.

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı’nın düzenlendiği iki günlük “Teşkilat Akademisi İzmir Eğitim Programı” bugün sona erdi. Balçova Termal Otel’de düzenlenen eğitim programının ardından AK Parti MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, gazetecilere açıklamalarda bulundu. 2023 seçimlerinde AK Parti teşkilatının daha bilinçli ve daha eğitimli şekilde çalışmasını sağlamak ve teşkilat mensuplarının daha donanımlı siyaset yapmaları amacıyla bu programı düzenlediklerini söyleyen Ataş, “Türkiye genelinde 1.5 milyonu aşkın teşkilat mensubumuzla birlikte saha çalışmalarında bir bütün halinde yeni zaferlere imza atmak için bu çalışmaları sürdüreceğiz. İzmir’de çok coşkulu ve motivasyonu yüksek bir toplulukla karşılaştım. Bundan son derece mutlu oldum. İl başkanımızın nezdinde tüm teşkilatımızı kutluyorum. İnanıyorum ki bu toplantılardan sonra daha motive olmuş bir teşkilat yapısıyla seçimlere hazırlanarak yeni bir zaferi milletimize müjdeleyeceğiz, milletimizle buluşturacağız” dedi.

Açıklamaları sırasında Ataş’a, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de eşlik etti.