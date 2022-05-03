banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Kiev’de güvenlik önlemleri azaltılıyor
Kiev’de güvenlik önlemleri azaltılıyor
ABD’de Ramazan Bayramı coşkusu
ABD’de Ramazan Bayramı coşkusu
Galatasaray’da seçim tarihi açıklandı
Galatasaray’da seçim tarihi açıklandı
Bodrum’da sahiller boş kaldı
Bodrum’da sahiller boş kaldı

AK Parti’de siyasi partiler arası bayramlaşma video telekonferans yöntemiyle gerçekleşti

Adalet ve Kalkınma Partisi’nde, Ramazan Bayramı’nın ikinci günü siyasi partiler arası bayramlaşma video telekonferans yöntemi ile gerçekleşti.

Politika 03.05.2022, 13:08
AK Parti’de siyasi partiler arası bayramlaşma video telekonferans yöntemiyle gerçekleşti

Adalet ve Kalkınma Partisi’nde, Ramazan Bayramı’nın ikinci günü siyasi partiler arası bayramlaşma video telekonferans yöntemi ile gerçekleşti.

AK Parti’nin bayramın ikinci günü gerçekleşen siyasi partiler arası bayramlaşma programı video telekonferans yöntemiyle yapıldı. AK Parti’nin bayramlaşma heyeti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK üyesi Ayten Aydın ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK üyesi Osman Ertuğrul Yörük’ten oluştu. 09.30’da Cumhuriyet Halk Partisi ile başlayan bayramlaşma programı, daha sonra sırasıyla Milliyetçi Hareket Partisi, Hür Dava Partisi, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile bayramlaşıldı.

"Son uzaktan bayramlaşma"

Görüşmelerin genelinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin tarafından Covid-19 pandemisinin yavaş yavaş ülke gündeminden çıkmaya başlandığı vurgulandı. Siyasi partiler arası bayramlaşma programına Cumhuriyet Halk Partisi ile başlayan AK Parti’de Genel Başkan Yardımcısı Zengin, bu bayramlaşmanın son "uzaktan bayramlaşma" olacağını, Kurban Bayramı’nda siyasi partiler arası bayramlaşma programının yüz yüze gerçekleşeceğini kaydetti. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasında gerçekleşen bayramlaşma görüşmelerinde özellikle Cumhur İttifakı vurgusu yapıldı. Saadet Partisi ile yapılan görüşmelerde Saadet Partili yetkililer tarafından, diğer ülkeler arası ikili diyaloğun güçlendirilmesi, diplomasi çalışmalarının güçlendirilmesi konusundaki talepler iletildi. AK Parti ile diyalog halinde olmanın kendilerinde memnuniyetle karşılandığını vurgulayan Saadet Partili yetkililer bu görüşmelerin daha sonra da devam etmesini temenni ettiklerini kaydetti.

Demokratik Sol Parti heyeti ise görüşme esnasında, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok uluslararası örgütün tarafsız gibi görünmesine rağmen aslında fiilen tarafsız olmadığının ve bu tür örgütlerin işlevini yitirdiğinin göründüğünü vurguladı. Rusya Ukrayna savaşının ve sonrasında yaşananların bu tür örgütlerin güncellenmesi gerektiğinin bir göstergesi olduğunu kaydetti. Demokrat Parti yetkilileri gerçekleştirilen görüşmelerde, parti genel merkezlerinde bir araya geldikleri 6’lı ittifak masası ile alternatif bir grup oluşturmak istediklerini vurguladı. Cevaben konuşan Zengin, bu iki ittifak arasındaki rekabetten hoşlandığını, demokratik ortamda gerçekleşecek her rekabetin iki tarafı da diri tuttuğunu söyledi.

İYİ Parti heyeti ile gerçekleşen görüşmede ise Covid-19 pandemisinin etkilerini yitirmesi ile insanların bir araya gelerek bayramlaşmasının çok sevindirici olduğu kaydedildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin, daha önceden yapılan plan ve program çerçevesinde uzaktan bayramlaşma programının organize edildiğini, Kurban Bayramı’nda İYİ Parti ile yüz yüze de bayramlaşmak istediklerini vurguladı. Zengin Vatan Partisi heyeti ile gerçekleşen görüşmede, her alanda kendi kendine yeten bir ülke olmanın ne kadar önemli bir olgu olduğunu, Rusya Ukrayna savaşı ve devamında yaşananlar ile daha iyi gördüklerini kaydetti. Vatan Partisi heyeti Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin Rusya ile NATO arasındaki bir mücadele olarak gördüklerini, NATO’nun doğuya doğru genişleme politikasında olduğunu gözlemlediklerini aktardı. Vatan Partisi heyeti, Ukrayna Rusya savaşında Türkiye’nin tarafsızlık politikası yerine Rusya’nın yanında olunacak bir politika ile hareket etmesinin daha yararlı olacağını düşündüklerini söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin bu düşünceye cevaben, aktif bir tarafsızlık politikası izlendiğini, iki ülkenin aynı anda güvendiği ülkenin Türkiye olmasının bir kazanç olduğunu kaydetti.

Zengin, Anavatan Partisi heyeti ile gerçekleşen görüşmede siyaset üzerindeki negatif söylem dilinden uzaklaşılması gerektiğini, bayram vesilesiyle sağlanan samimi dilin daha sonra da devam etmesini temenni ettiklerini kaydetti. Zengin ayrıca Anavatan Partisi ile görüşme sırasında Turgut Özal’a da değinerek, çok vizyoner bir siyasetçi olduğunu, Türkiye’nin Batı’ya açılmasında simge bir isim olduğunu söyledi.

Zengin daha sonra Yeniden Refah Partisi heyeti ile gerçekleşen bayramlaşma görüşmelerinde merhum Necmettin Erbakan’ı da hatırlatarak, bir fikrin ve onu dava edinen liderlerin çok kıymetli olduğunu, merhum Necmettin Erbakan’ın da bu kulvarda önde gelen siyasi isimlerden olduğunu söyleyerek kendisine Allah’tan rahmetler diledi.

Yeniden Refah Partisi heyeti de Ramazan ayının madden ve manen arınma ayı olduğunu, toplumsal yapıyı ayakta tutacak her türlü mekanizmanın da yeniden gözden geçirildiği bir ay olduğunu vurguladı. Heyet tarafından gelecek adına siyasi partiler arasındaki temasların bayram dönemlerinde olduğu gibi sonrasında da devam etmesini temenni ettiklerini kaydetti.

Zengin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli ve milli muhalefet vurgusuna atıfta bulunarak, Yeniden Refah Partisi heyetinin açıklamalarının, bu zemine uygun olduğunu, güçlü bir demokrasi için güçlü bir iktidar aynı zamanda da güçlü muhalefet partileri olması gerektiğini kaydetti. Muhalefet ve iktidarın birbirine taban tabana zıt değil, birbirini yönlendirici, yıkıcı değil yapıcı bir konumda olması gerektiğinin altını çizdi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 03 Mayıs 2022
İmsak 04:13
Güneş 05:53
Öğle 13:06
İkindi 16:57
Akşam 20:09
Yatsı 21:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 35 77
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Beşiktaş 35 54
7. Karagümrük 35 53
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 35 49
11. Sivasspor 35 48
12. Kasımpaşa 35 47
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 35 43
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 35 42
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 35 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 34 66
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 33 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 35 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 34 66
3. Sevilla 34 64
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 34 58
6. Real Sociedad 34 56
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 34 51
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 34 43
11. Rayo Vallecano 34 41
12. Celta Vigo 34 40
13. Elche 34 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 34 36
16. Mallorca 34 32
17. Cadiz 34 32
18. Granada 34 31
19. Deportivo Alaves 34 28
20. Levante 34 26
12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur