AK Parti’de milletvekili aday adaylığı başvuru süreci başladı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) milletvekili aday adaylığı başvuru süreci resmen başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kararını imzalamasının ardından Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında seçim kararının yayımlanmasıyla birlikte 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Milletvekilliği seçimlerinin yapılması kesinleşti.

Seçimlere ilişkin, müracaatların il başkanlıkları ve genel merkezden alınması şeklinde karar verilmişti. Başvuru aidatın bu dönem alınmamasına; bunun yerine AFAD’a bağış şeklinde yapılmasına karar verildi. Başvurular; yetişkinler için 20 bin TL, kadınlarımız ve gençler için 10 bin TL şeklinde, engelliler için 5 bin TL şeklinde olacak. Ödemeler 16 Mart’a kadar AFAD’a yapılacak. Başvuru aidatları ise alınmayacak. Aday adayları başvurularını yaparken yetkililer ise yönlendirmeleri yaptı. Aday adayların heyecanları ise gözlerinden okunuyordu.