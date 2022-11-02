AK Parti’de görev değişimi: Mahir Ünal Grup Başkanvekilliği görevini Özlem Zengin’e devretti

AK Parti’de kritik değişim gerçekleşti. Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal Grup Başkanvekilliği görevini Tokat milletvekili Özlem Zengin’e devretti.

Ünal, yeni görevinde Zengin’e başarılar diledi. Zengin, hediye verirken, "Simgesel anlamı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Grup Başkanvekilliği görevinin yüksek çalışma gerektiren bir görev olduğunu söyleyen Ünal, “Ben bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Önümüzde bütçe çalışmaları var, başörtüsü ile ilgili Anayasa teklifimiz var. Bu konularda şimdiden yapacağı çalışmalarda kendisine muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Zengin başörtüsü ile ilgili olarak, “Önümüzdeki hafta Anayasa teklifini grubumuz adına ben götüreceğim. Bunun da hayatın bir cevabı olduğunu düşünüyorum. Bir işe 25-30 sene harcarsanız, tahmin etmediğiniz Allah’ın bir ikramı oluyor” dedi. (AUO-BC -