AK Parti’de çifte değişim beklentisi: Önce Kabine, sonra parti

Dunya.com'dan Canan SAKARYA'nın haberine göre; AK Parti’de Ekim 2020’de başlayan pandemi nedeniyle iki kez ara verilen il kongreleri şubat ayı sonunda tamamlandı. 81 ilde yeni yönetimler belirlendi, 25 ilin başkanı değişti. AK Parti teşkilatlarında yapılan değişimin ardından sıra 24 Mart’ta yapılacak büyük kongreye geldi. 7. Olağan Kongrede partinin en üst düzey karar alma organı olan ve 50 kişiden oluşan Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve ‘A takımı’ olarak adlandırılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belirlenecek. Büyük kongrede parti yönetiminde yüzde 50’nin üzerinde bir değişim bekleniyor. Merkez Karar Yönetim Kurulu’nda, AK Parti eski milletvekillerinin ağırlıklı olarak yer alacağı dile getiriliyor.

Siyasetten gelen isimler artabilir

AK Parti kulislerinde değişimin parti yönetimi ile sınırlı kalmayacağı, Kabine’de yapılacak değişiklik için de zamanlamanın uygun olduğu dile getiriliyor. Kulislere göre, önce kabine yenilenecek ardından büyük kongreye gidilecek. AK Parti nisan ayına teşkilatlar, parti yönetimi ve kabine olmak üzere tüm kadrolarını yenilemiş girecek. AK Parti seçmene ‘yenilenme’ mesajı verirken, yol haritasını da Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı ve ekonomi reformu üzerine kurarak 2023 seçimlerine hazırlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçilmesinin ardından Kabine’de görev alan isimler ağırlıklı olarak siyaset dışından seçilmişti. Bu kez Kabine’de daha fazla siyasetten gelen isme yer verilebileceği konuşuluyor. Yeni sistemde bakan olan milletvekilinin milletvekilliği sona eriyor. AK Parti 289 milletvekiline sahip ve komisyonlardaki çoğunluğunu kaybetmek istemiyor. 27. dönemin başında Süleyman Soylu, Mevlüt Çavuşoğlu, Abdülhamit Gül ve Berat Albayrak’ı kabineye verdi. Berat Albayrak’ın bakanlıktan istifasının ardından Lütfi Elvan’ın Hazine ve Maliye Bakanı olmasıyla AK Parti’nin Meclisteki sandalye kaybı 5’e çıktı. Bu nedenle Kabine’ye milletvekillerinden kaydırılması halinde bu sayının en fazla iki isimle sınırlı kalacağı belirtiliyor. Bazı kaynaklar ise milletvekillerinden kabineye kaydırmayı öngörmüyorlar. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçildikten sonra kabinede Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın görevden alınması ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifası dışında değişiklik olmadı. AK Parti kulislerinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ayrılan Berat Albayrak’ın Kabine’de yer alması yönünde bir beklenti bulunmuyor.

Kulislerde bakanlıkların bölünmesi konusunda da bir beklenti var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilirken bakanlık sayısı azaltılarak, Çalışma ile Aile Bakanlığı, Hazine ile Maliye Bakanlığı gibi bazı bakanlıklar birleştirilmişti. 2.5 yılda bazı bakanlıkların birleştirilmesinin getirdiği iş yükü ve verimlilik noktasında sorunlar dikkate alınarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ayrılabileceği de konuşuluyor.