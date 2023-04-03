AK Parti’de adaylar için üst komisyon süreci başladı

AK Parti’de aday adayları değerlendirme sürecine ilişkin üst komisyon süreci başladı.

AK Parti’de milletvekili aday adayları için yapılan temayül yoklamasının ardından 27 Mart’ta başlatılan yüz yüze mülakat süreci sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki üst komisyon adayların belirlenmesi için çalışmalarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, Teşkilât Başkanı Erkan Kandemir, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan eşlik edecek. 9 Nisan’da milletvekili kat’i aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecek. 11 Nisan’da aday tanıtım toplantısı düzenlenecek.