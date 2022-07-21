AK Parti “Yüz Yüze 100 Gün” projesi ile sahaya inmeye hazırlanıyor

AK Parti tarafından “Yüz Yüze 100 Gün” projesi düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “2023’te AK Parti’mizin ve Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da en güzel sonucu alması için İstanbul olarak en iyi desteği vereceğiz” dedi.

AK Parti’nin seçim öncesi ‘Yüz Yüze Gönül Gönüle’ temasıyla sahalara inmeye hazırlandığı “Yüz Yüze 100 Gün” projesi, Beyoğlu’ndaki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Düzenlenen basın toplantısına AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, parti temsilcileri ve pek çok basın mensubu katıldı. Projenin detaylarını aktaran Kabaktepe, “Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın ve genel merkezdeki başkan yardımcılarımızın planlamalarıyla yaz aylarında 100 günlük çalışma programı yapalım dedik. İstanbul Teşkilatı olarak da genel merkezimizin ve genel başkanımızın planladığı bu programı biz ‘Yüz Yüze 100 Gün’ başlığı altında programlamaya gayret ettik. Bu yüz gün içerisinde 20 yıldır yaptığımız hizmetleri hem İstanbul’la ilgili, hem Türkiye’mizle ilgili, hem dış politikayla hem iç politikayla, hem ekonomide hem sağlıkta ve benzeri tüm alanlarda yapılmış işlemler ve hizmetleri vatandaşlarımızla paylaşırken, aynı zamanda daha da önemlisi İstanbul’u dinleyeceğimiz, İstanbul’un sesine kulak vereceğimiz, İstanbul’daki hemşehrilerimizin ve vatandaşlarımızın Türkiye’nin geleceğine dair, İstanbul’un geleceğine dair umutlarını, beklentilerini, sorunlarını, paylaşımlarını hep birlikte dinleyeceğimiz bir ‘Yüz Yüze 100 Gün’ konseptli bir çalışmayı inşallah gerçekleştireceğiz. Bu çalışmalarımız içerisinde neler olacak; bakanlarımız olacak, 39 ilçemizde bakanlarımız vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle buluşacaklar. Genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz buluşacaklar. İstanbul’daki AK Parti belediyelerimiz, başkanlarımız yine İstanbullular ile buluşacaklar. Gençlerle, kadınlarla, iş dünyasıyla, sanat dünyasıyla, spor dünyasıyla, kültür dünyasıyla etkin ve yoğun bir program olacak. Eylül sonuna kadar 16 milyon İstanbullu ile kucaklaşacağımız bir programı planlıyoruz. Ekonomiyi de konuşacağız, vatandaşlarımız soracak biz onlarla bir iletişim, bir etkileşim içerisine gireceğiz. Gıda krizini de konuşacağız. Enerjiyi de, enerji krizini de konuşacağız. İstihdamı da, dış politikayı da, kültürü de, eğitimi de, sanatı da konuşacağız. Bizim planladığımız çerçevelerin dışında temas ettiğimiz tüm İstanbullu kardeşlerimizin, tüm kesimlerin önceliği olan ve onların konuştuğu konular üzerinden değerlendirmelerimizi karşılıklı konular üzerinden paylaşacağız. ’İstanbul söylesin biz dinleyelim’ diyoruz. Programımızı bu basın toplantısıyla başlatmış oluyoruz. Bu hafta Sultanbeyli’de, Bahçelievler’de milletvekillerimiz olacak, Güngören’de genel başkan yardımcımız olacak. Pazartesi günü Kağıthane’de bakanımız olacak. İlerleyen günlerde yine ziyaretler olacak. 39 ilçemizdeki tüm bu planlama ve programlamayı inşallah eylül sonuna kadar bitirmiş olacağız” dedi.

“Gönüllere sefer etme kararı aldık”

2023 yılında zafer elde etmek için çalıştıklarına değinen Kabaktepe, “Bizim AK Parti olarak siyasi hayatımızdaki temel düsturumuz ve yaklaşımımız milletimizin taleplerini kendi ekonomi politikasına dönüştürmekle hem başarılı olduğumuza ve olacağımıza inanıyoruz. Hem siyasetin ağırlık merkezinin de buraya konumlandırılması gerektiğinin altını çiziyoruz. Dolayısıyla bin yıllık Anadolu topraklarındaki tarihimizde farklı dönemlerimiz oldu. Beyliklerimiz oldu, devletler oldu. Son yüz yıldır bir İstiklal Savaşı ve Kurtuluş Savaşı vererek Türkiye Cumhuriyeti olarak bu topraklardaki kadim olan varlığımızı devam ettiriyoruz. Bunun ikinci yüzyılının başlayacağı 2023 yılı aynı zamanda Türkiye’nin seçiminin de gerçekleşeceği yıl olacak. Dolayısıyla ikinci yüzyılın başlangıcını en güçlü bu şekilde yaparak 2023’te de zaferle çıkmak açısından her türlü hazırlıklarımızı milletimizle, milletimizin iradesiyle, gençlerimizle, kadınlarımızla, onların görüşlerini, taleplerini ve beklentilerini AK Parti’nin tavrına, politikalarına, diline, düşüncelerine dönüştürerek de inşallah gerçekleştireceğiz. Gönüllere sefer etme kararı aldık. 2023’te AK Parti’mizin ve Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da en güzel sonucu alması için İstanbul olarak en iyi desteği vereceğiz. Türkiye’nin yükselişine 2023’te de katkı sunabilmek, İstanbul’un hak ettiği konum ve hizmetleri kazanabilmesi için de elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.