AK Parti “Yüz Yüze 100 Gün” programı ile İstanbul’da sahaya indi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının başlatmış olduğu "Yüz Yüze 100 Gün’’ projesi çerçevesinde AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Partili ilçe belediye başkanları Sarıyer İlçe Başkanlığı’nda bir araya geldi. İlçe belediye başkanları ardından Sarıyerli vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının başlatmış olduğu "Yüz Yüze 100 Gün’’ projesi çerçevesinde AK Partili ilçe belediye başkanları Sarıyer İlçe Başkanlığı’nda bir araya geldi. Programa Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin gibi birçok ilçe belediye başkanı katıldı. Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe "Belediyelerimizde çalışan işçilerin 1 Temmuz 2022’den geçerli olmak üzere 30 Haziran 2022’deki ücretlerine yönetim kurulu kararıyla yüzde 80 oranında zam yapılması kararlaştırıldı" açıklamasında bulundu.

Kabaktepe, “Hizmet-İş ve Öz Güven Sen ile Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası arasında yürütülen İstanbul AK Partili ilçe belediyelerimizdeki toplu iş sözleşmelerinde henüz uzlaşı sağlanamamasına rağmen işyerlerimizde çalışan işçi kardeşlerimizin geciken toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanacak mağduriyetlerini gidermek amacıyla belediye başkanlarımızla yaptığımız toplantı neticesinde MİKSEN’in teklifi doğrultusunda belediye şirketlerimizde çalışan işçilerin 1 Temmuz 2022’den geçerli olmak üzere 30 Haziran 2022’deki ücretlerine şirketlerimizin yönetim kurulu kararıyla %80 oranında zam yapılması kararlaştırıldı" dedi.

Programın ardından Başkan Kabaktepe diğer ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Sarıyerli vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.