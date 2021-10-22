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AK Parti yerel yönetimler ve bölge toplantısı Şırnak’ta yapılacak

AK Parti yerel yönetimler ve bölge toplantısı için Şırnak’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Şırnak Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ve Şırnak Belediye Başkanlığına ziyaretlerde bulundu.

Politika 22.10.2021, 17:51
AK Parti yerel yönetimler ve bölge toplantısı Şırnak’ta yapılacak

AK Parti yerel yönetimler ve bölge toplantısı için Şırnak’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Şırnak Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ve Şırnak Belediye Başkanlığına ziyaretlerde bulundu.

Şırnak Valiliğini ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve beraberindeki heyeti Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Özhaseki bir süre Şırnak Valisi Pehlivan ile görüştü. Özhaseki ve beraberindeki heyet daha sonra AK Parti İl Başkanlığı ziyaretin ardından Şırnak Belediyesine geçti. Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve belediye başkan yardımcılarını karşıladığı Özhaseki, belediye bahçesinde hatıra fotoğrafın ardından, 22. dönem Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez’in hibe ettiği iş makinesini Başkan Yarka’ya teslim etti.

Burada bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bugün 500 misafir ile Şırnak’ımıza geldik. İnşallah burada bir yiyip, on bırakıp gideceğiz. İlki Süleyman Bölünmez’in verdiği iş makinesi, sıfır aracı Şırnak Belediyemize teslim ettik. Süleyman Bölünmez’e teşekkür ediyoruz. Belediyemiz güzel hizmetlerde kullansın. Buraya gelen belediye başkanlarımızda, burada yapacakları güzel işleri de kendileri açıklayacaklar. Üç gün boyunca Şırnak’ımızı ve ilçelerimizi konuşacağız. Neler yapacağımızı konuşacağız. Hizmetler için yeni bir başlangıç olacak" dedi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise Süleyman Bölünmez’e belediyeye hibe ettiği iş makinesi için teşekkür etti.

İş makinesi teslim törenin ardından Şırnak Belediye Başkanlığı makamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, il ve ilçe belediye başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

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