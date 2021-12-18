banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
Togg yeni logosunu seçti
Togg yeni logosunu seçti
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak

AK Parti Teşkilat Akademisinin Mersin eğitimleri başladı

GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Veli Tolu, “Savunma sanayinde İsrail’in heronlarına, Amerika’nın mermilerine muhtaçken, bugün yüzde 80’ini kendi imal eden bir ülke haline geldik” dedi.

Politika 18.12.2021, 13:30
AK Parti Teşkilat Akademisinin Mersin eğitimleri başladı

GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Veli Tolu, “Savunma sanayinde İsrail’in heronlarına, Amerika’nın mermilerine muhtaçken, bugün yüzde 80’ini kendi imal eden bir ülke haline geldik” dedi.

AK Parti Genel Merkezi AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" sloganıyla düzenlenen Teşkilat Akademisi eğitim programının Mersin ayağı, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştiriliyor. Mersin merkez ve 13 ilçeden kadın kolları, gençlik kolları, il ve ilçe yönetimlerinin katıldığı, 2 gün sürecek eğitimlerle teşkilat mensuplarının yeteneklerini daha da artırmak, özgüveni, heyecanı ve coşkusu yüksek bir teşkilat oluşturmak hedefleniyor. Eğitim programına, AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Veli Tolu, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, İstanbul Milletvekili Mustafa Ateş ve Mersin AK Partili belediye başkanları katıldı. Programda ‘Siyasal İletişim ve Yeni Medya’ konusunda eğitim verecek olan Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise eğitimin basına kapalı bölümde geldi.

“Üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor”

Eğitimin açılış konuşmasını İl Başkanı Cesim Ercik yaptı. Program başlamasına karşın salonun dolmamasını eleştiren Ercik, “Bu durum, bizim biraz daha disiplinli olmamızın göstergesidir. Arkadaşlarımız gelmeye devam ediyor ama bundan sonra bizim de üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Teşkilat olarak bizi hangi görev bekliyorsa aynı gün, aynı saatte verilen yerde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonra hem ilçe başkanlarımızla hem il yöneticilerimizle birlikte bu konuyu ele alıp, hızlı bir şekilde tedavisine gitmemiz gerekiyor” dedi.

“Pandemi nedeniyle yüz yüze çalışmalara ara vermek zorunda kaldık”

AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Veli Tolu ise yaklaşık 2 yıl önce başlayan pandemi süreci ile birlikte çok zor ve sıkıntılı bir dönemi teşkilat mensuplarıyla birlikte atlattıklarını söyledi. Teşkilatların, sokakta, kahvehanede, arazide, köyde yüz yüze, el ele, dokunarak çalışmayı ve hakikatleri vatandaşlara birebir götürmeyi bugüne kadar hep başardıklarını belirten Tolu, “Ancak pandemi, maalesef tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük sıkıntılar oluşturdu. Yüz yüze çalışmalara bir süre ara vermek zorunda kaldık. Bu arada her birimiz evlerimizde televizyon ekranına, telefon ekranına, monitör ekranına mahkum olduk. En önemli karar aldığımız toplantıları bile telefondan, ekrandan yapmak zorunda kaldık. Uzunca bir süre böyle devam edince hepimiz haftada bir gün il yönetimine, ilçe yönetimine, koordinatörlerimiz kendi bölgelerine çalıştaya gitmeyi biraz unuttuk. Bu sebeple büyük kongremizde liderimiz Recep Tayyip Erdoğan tüzük değişikliğiyle AR-GE Başkanlığının yanına eğitim başkanlığını da ilave etti. Bunun bir ihtiyaç olduğunu o zaman gördüler. Hemen akabinde Mustafa Şen’e görev tevdi edildikten sonra pandeminin getirdiği etkileri ortadan kaldırmak ve teşkilatımızın asli duruşunu yeniden sergileyebilmek adına bir eğitim faaliyeti yapılması talimatını verdi” diye konuştu.

“Bugüne kadar 76 ilimizde eğitimler tamamlandı”

Bu aşamadan sonra 93 bin teşkilat mensubuna mesajla ulaşarak, eğitim ihtiyaçlarını sorduklarını dile getiren Tolu, bu eğitimlerin sonucunda artık 2 yıl önce, 5 yıl önceki gibi diri, dinç, dinamik, atik bir teşkilat oluşturacaklarını vurguladı. Tolu, “Mesajların ardından 56 bin teşkilat mensubumuzdan dönüş oldu. gelen mesajlar çerçevesinde eğitim nasıl olacağına ve kimlerin eğitim vereceğine teşkilat mensuplarımız karar verdiler. Bu hafta sonu yapılacaklarla beraber bugüne kadar 76 ilimizde bu eğitimler tamamlandı” ifadelerini kullandı.

“10 yılda bir darbelerin olduğu bir demokrasi serüvenimiz var, ama son 20 yılda bunu başaramadılar”

İki gün boyunca verilecek eğitimlerin içeriğine dair bilgiler de veren Tolu, ‘AK Parti Demokrasi Yolculuğu ve Lider’ eğitimine ilişkin konuşurken şunları söyledi: “Yaklaşık 100 yıllık demokrasi serüvenimizde bu ülke üzerinde yaklaşık 10 yılda bir darbelerin olduğu, askerin vesayetiyle yüz yüze kaldığımız, tankların sokaklarda yürüdüğü, postalın demokrasiyi çiğnediği bir demokrasi serüvenimiz var. Ama son 20 yılda bunu başaramadılar, çünkü Türkiye’nin önünde bu millete liderlik yapan, dik duruşuyla asla geri adım atmayan, milletin yanında olan bir lider vardı. Ama bundan sonra geleceğe bakarken geçmişte yaşananları unutursak geleceğe dair reflekslerimizi de kaybederiz.”

“Savunma sanayinde yüzde 80’ini kendi imal eden bir ülke haline geldik”

Türkiye’nin son 20 yılda, daha önceki 80 yılda yapılanların tamamının 50 katı daha fazla yatırımla çok büyük mesafe kat ettiğini belirten Tolu, “20 yılda Türkiye’nin her tarafını otobanlarla bölünmüş yollarla birbirine bağlayan, tüm köy yollarını asfaltla donatan bir iktidar yaşadı. Bunu unutmamalıyız ve vatandaşımıza zaman zaman hatırlatmalıyız. Savunma sanayinde İsrail’in heronlarına, Amerika’nın mermilerine muhtaçken, bugün yüzde 80’ini kendi imal eden bir ülke haline geldik. İHA’larıyla SİHA’larıyla, deniz araçlarıyla, tanklarıyla, helikopterleriyle Azerbaycan’da da Libya’da da kendisini gösterebilen ve neredeyse hiçbir ülkeye bağımlılığı kalmamış bir ülke haline geldik” dedi.

“Bu eğitimlerle teşkilatlarımız daha diri, daha canlı her an sahada olacaklar”

Açılış konuşmalarının ardından eğitim basına kapalı olarak gerçekleştirilirken, İl Başkanı Ercik, programla ilgili İHA muhabirine açıklama yaptı. İki gün boyunca tüm ilçelerden ana kademe, kadın ve gençlik kolları yönetimleri olarak eğitimden geçeceklerini söyleyen Ercik, “Bu eğitimle birlikte biz de teşkilat olarak üzerimize düşen bütün görevleri, almış olduğumuz dersleri iyi çalışıp, 2023’e giderken bu süreci çok iyi değerlendirip, milletvekili seçimleri, sonrasında da yerel seçimlerde inşallah hem Mersin’de hem de Türkiye’de AK Parti’yi zafere taşıyacağız. Genel merkez yöneticilerimiz ve tanınmış yazarların bize vereceği katkılarla teşkilatlarımız daha diri, daha canlı bir şekilde her an sahada Mersinli hemşehrilerimize aldıkları eğitimleri yansıtacaklar” şeklinde konuştu.

AK Parti’nin 2002’den bu yana iktidarda olan bir parti olduğunu vurgulayan Ercik, “İktidarda olduğumuz bu süreçte, geçmişten günümüze bize değer katan tüm değerlerimizi, teşkilatlardaki arkadaşlarımıza ve bizden sonraki nesle aktarmak için bu eğitimlerin çok büyük katkısı olacak. Ana temamız, ‘Bu Hikayenin Kahramanı Sensin’. Bütün yöneticiler bu hikayenin kahramanı. Bizler de bu hikayenin kahramanları olarak, bizden sonraki sürece nasıl bir değer katarız, nasıl katkımız olur? Bunun eğitimini alacağız. Bizler büyük bir aileyiz. Tüm teşkilatlarımızı burada toplamamız, kaynaşmaya ve teşkilatçılığa kaktı sağlayacak ama asıl önemli olan; şu ana kadar partiye emek veren bütün büyüklerimizin Mersin’de teşkilatlarımızla buluşması olacak” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 16 24
10. Galatasaray 17 24
11. Giresunspor 17 22
12. Karagümrük 16 22
13. Gaziantep FK 16 21
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 17 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Eyüpspor 16 30
5. Bandırmaspor 16 28
6. Samsunspor 16 26
7. İstanbulspor 16 23
8. Adanaspor 17 23
9. Kocaelispor 16 23
10. Gençlerbirliği 16 23
11. Tuzlaspor 15 22
12. Boluspor 17 21
13. Menemenspor 16 20
14. Ankara Keçiörengücü 17 19
15. Manisa FK 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 16 18
18. Denizlispor 16 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 17 40
3. Chelsea 17 37
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 17 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 17 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 17 27
8. Valencia 17 25
9. Espanyol 18 23
10. Villarreal 17 22
11. Osasuna 17 22
12. Athletic Bilbao 17 21
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 17 20
15. Granada 16 16
16. Elche 18 15
17. Deportivo Alaves 17 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8