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AK Parti Teşkilat Akademisi İstanbul eğitim programları başladı

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi’nin İstanbul eğitim programları başladı.

Politika 11.12.2021, 14:03
AK Parti Teşkilat Akademisi İstanbul eğitim programları başladı

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi’nin İstanbul eğitim programları başladı.

AK Parti AR-GE ve Eğitim’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’in koordinatörlüğünde organize edilen AK Parti Teşkilat Akademisi başladı. Türkiye genelinde devam eden eğitimlerin İstanbul programı belli oldu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de programda teşkilata yönelik bir konuşma yaptı. “Bu Hikayenin Kahramanı Sensin” temasıyla başlatılan eğitim programları kapsamında AK Değerler Eğitimi, Siyasal İletişim ve Yeni Medya, Savunma Sanayi ve Teknoloji Eğitimi başta olmak üzere çeşitli eğitimler verilecek. Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi’nin İstanbul Eğitim Programı’na Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da katıldı.

AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı’nda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Biz bu geleceğin oluşturduğu adres olarak AK Parti olarak ve son yayımladığı kitapta da ’Daha Adil Bir Dünya’ diyerek dünyaya da çok büyük bir çita koyan Recep Tayyip Erdoğan’ı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı için bugün buradayız. Bu salondayız. Bu teşkilat akademi programımız tüm bu tasavvurlarımızı, ülkemize dair umutlarımızı, insanımıza, gençlerimize, kadınlarımıza dair projeksiyonlarımızı ve yapacaklarımızı gerçekleştirebilmemiz için teşkilat kademeleri olarak var olmayı başarmamız lazım. İşte teşkilat akademi programlarımızın bize sunacağı en büyük katkılardan birisi bu. Onun için de başta genel merkezimize ve katılan hocalarımıza ve katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. İşte bu teşkilat akademi programlarımız ihtiyacımız olan en büyük enerjiyi en büyük bilgiyi, en büyük birikimi kazanmamız açısından çok güzel bir etki sağlayacak. 30 milyona selam vereceğiz. Bunu derken başlangıcın iyilik ve güzellik olabilmesi hem de sonucun iyilik ve güzellik olabilmesi hem tüm insanlığa barışı, huzuru temenni etmemiz hem de geleceğin inşasını paylaşmak da bir selamlaşmakta diyerek tüm İstanbul’daki kardeşlerimize en az 3 kere selam söyleyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın bize her zaman söylediği insanımızın kapısını çalın, insanımızın gönlünü kazanın” dedi.

“2023 büyük zaferiniz, 2024 büyük şehir zaferiniz”

Sözlerine 2023 seçimleriyle ilgili konuşarak devam eden Kabaktepe, “Türkiye sevdası olmayan, vatandaşın derdiyle, milletinin dertleriyle dertlenemeyen, İstanbul için, Türkiye için bir şey yapmanın derdinde değil. Kendi kariyer planıyla merdiven siyaseti yapanlara, guguk kuşu siyaseti yapanlara, cinnet siyaseti yapıp, kapkaç siyaseti yapıp milletin alın terini çalanlara ve daha da önemlisi Türkiye’mizin dünyanın büyük güçlerinden birisi olması idealine bu milletin sandıkta en güzel dersi vereceğini biliyoruz. Yüzde yüz seçimi kazanacağımıza dair inancım sonsuz. 2023’te altmış artı birle Recep Tayyip Erdoğan’ı Ankara’ya göndermeye hazır mısınız? 2023 büyük zaferiniz. 2024 büyük şehir zaferiniz kutlu olsun diyoruz. AK Parti Teşkilatları politikayı da bilgiyle yapan teşkilatlardır. AK Parti milletiyle omuz omuza yürüyen bir teşkilattır. Dolayısıyla işte teşkilat akademi programlarımız hem hikmeti yakalamamız hem bilgiyle kuşanmamız hem bizim 20 yıl içerisindeki sessiz devrimimize dair hem de 2023 zaferini kolaylaştırıcı bir teşkilattır” ifadelerine yer verdi.

AK Parti İstanbul AR-GE ve Eğitimden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kaan ise “Asıl amaçlarından bir tanesi teşkilatımızın mahallesinden ilçesine, ana kademesine, gençlik kollarına ve kadın kollarına kadar olan teşkilatla birlikte öncelikli olarak bir araya gelmek. Ana başlığından bir tanesi bu. Diğer amacıysa hükümet ve belediyeler olarak 19 yıldan beri yaptığımız hizmetlerin milletimize daha iyi anlatılabilmesi için hem genel merkezimizle hem eski bakanlarımızla, milletvekillerimizden oluşan ekiple birlikte teşkilatımızı bilgilendirme amacıyla bir araya geliyoruz. Aynı zamanda biz eğitim derken sadece hükümet ve belediyelerin yaptıkları değil, Hayati İnanç gibi Dursun Ali Erzincanlı gibi Serdar Tuncer gibi büyüklerimizle, hocalarımızla birlikte motivasyonda bilgilendirmeler, eğitimler de yapmak gayesiyle yola çıktığımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

11 ve 12 Aralık 2021 tarihlerinde 10.00 ve 16.00 saatleri arasında düzenlenecek programlar 5 farklı merkezde gerçekleştirilecek. Bu tarihteki eğitim programlarına 20 ilçeden 4 bini aşkın teşkilat mensubu katılacak. Geriye kalan 19 ilçenin programları da sonraki haftalarda belirlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın videolu mesajı da Türkiye genelinde eğitime katılanlara eş zamanlı olarak gösterilecek.

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