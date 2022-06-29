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Ünlü futbolcu Arda Turan’ın, Şarkıcı Berkay Şahin’in eşi Özlem Şahin’e karşı cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yeniden yargılandığı davada beraatine karar verildi. Yapılan ilk yargılamada da Turan’ın beraatine karar verilmiş istinaf mahkemesi dinlenmey
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya zirvesi neticesinde terör örgütlerinin faaliyetlerine izin veren ülkelerin bu konuda somut adımlar atacak olmaları önemli bir kazanımdır."
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya zirvesi neticesinde terör örgütlerinin faaliyetlerine izin veren ülkelerin bu konuda somut adımlar atacak olmaları önemli bir kazanımdır."
Politika 29.06.2022, 10:25
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya zirvesi neticesinde terör örgütlerinin faaliyetlerine izin veren ülkelerin bu konuda somut adımlar atacak olmaları önemli bir kazanımdır."