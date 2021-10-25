AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Büyükelçiler' açıklaması

AK Partili Ömer Çelik ve Hamza Dağ, 10 büyükelçi ile ilgili açıklamada bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ”Milletimizin ve devletimizin ülkemizde görev yapan diplomatlara karşı misafirperverliği dünyaca ünlüdür. Kurallara riayet ederek ülkemizle kendi ülkeleri arasındaki bağları güçlendirmek için çalışan diplomatlar her zaman takdir edilmektedir. Aynı şekilde devletimizin egemenliği konusunda da çok yüksek bir hassasiyete sahibiz. Ülkemizin içişlerine ve egemenlik haklarına karışma anlamına gelen her beyanı en güçlü şekilde reddettik ve reddedeceğiz. Cumhurbaşkanımız devletimizin başı olarak bu duruşu en net ve en güçlü şekilde ortaya koymuştur” dedi.

Devletler arası bağların güçlendirilmesi noktasında önemli misyona sahip büyükelçiliklerin bu çerçeveye bağlı kalarak görev yapmasından memnuniyet duyulduğunu belirten Çelik, ”Buna karşılık içişlerimize müdahale anlamına gelebilecek her türlü adımı reddettiğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Türkiye'nin bu hassasiyeti, Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesinde açıkça ifade edilmektedir. Norm niteliği taşıyan ve büyükelçilerin misyonlarını yürütürken riayet etmesi gerekenleri ortaya koyan bu ilke her zaman temeldir. Diplomatik misyonların bu ilkeye riayet ederek çalışmalarını sürdürmesi ülkemizle ülkeleri arasındaki ilişkileri geliştirme bakımından her zaman olumlu karşılanacaktır” ifadelerini kullandı.

“Milletimiz, misyonunun gerekliliklerine riayet eden ve milletlerimiz arasındaki bağları güçlendiren tüm diplomatik temsilciliklere en iyi şekilde ev sahipliği yapmaktadır” diyen Çelik, ”Devletimizin egemenlik hakları konusundaki hassasiyetimiz tartışma konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti yüksek bir diplomatik birikime sahiptir. Ülkemizde görev yapan tüm diplomatlar için bu son derece değerli bir birikimdir” açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefete göndermede bulundu.

Dağ açıklamasında, "Ülkemizin dirayetli duruşu sayesinde 10 büyükelçi içişlerimize ve yargı bağımsızlığımıza müdahale girişiminden geri adım attı. Türkiye'yi masada dizayn etmeye çalışan bu tür girişimler, bugün olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkacaktır. Bakalım muhalefet etmeyi her milli meselede Türkiye'nin karşısında konumlanmak zanneden, devletin esaslı ve ilkeli duruşunu her fırsatta eleştiren muhalefet ne yapacak?” dedi.