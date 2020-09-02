AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, ABD'nin Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırma kararına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye garantör ülke olarak KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya muktedirdir. Cumhurbaşkanımızın mesajı açıktır; hak ve menfaatlerimiz konusunda hiçbir dayatmayı kabul etmeyiz ve asla taviz vermeyiz.Türkiye, KKTC'ye yapılmak istenen hiçbir haksızlığa izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı.