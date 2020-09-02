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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, ABD'nin Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırma kararına tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "ABD’nin Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırması tümüyle yanlış bir karardır. Rum yönetimi Ada’da istikrarsızlığı ve çözümsüzlüğü üreten taraftır. Bu karar, Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik etmektir" dedi.
Politika 02.09.2020, 12:43 02.09.2020, 14:03
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına tepki gösterdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye garantör ülke olarak KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya muktedirdir. Cumhurbaşkanımızın mesajı açıktır; hak ve menfaatlerimiz konusunda hiçbir dayatmayı kabul etmeyiz ve asla taviz vermeyiz.Türkiye, KKTC'ye yapılmak istenen hiçbir haksızlığa izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı.
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