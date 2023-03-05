AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Sporda ve her alanda şiddet ve nefret en güçlü şekilde dışlanmalıdır. Bursa’da oynanan futbol maçında tribünlerde açılan sporun ruhuna aykırı görseller kabul edilemez. Bu görseller hiçbir futbol kulübümüze ve hiçbir takı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Sporda ve her alanda şiddet ve nefret en güçlü şekilde dışlanmalıdır. Bursa’da oynanan futbol maçında tribünlerde açılan sporun ruhuna aykırı görseller kabul edilemez. Bu görseller hiçbir futbol kulübümüze ve hiçbir takımımızın taraftarlarına mal edilemez."