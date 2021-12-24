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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Senaryosu ve oyunculuğu kötü olan bir dizi”

AK Parti Belediye Başkanları ve İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın son gününde gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa’da elektriğin ücretsiz olması konusunda yaptığı açıklamanın hatırlatılması üzerine, “Hikaye bizim memlekette, Adana’da devam ediyor. Bu bir diziye dönüşmeye başladı. Seyircisi ne kadar bilmiyorum ama senaryosu, oyunculuğu kötü bir dizi” dedi.

Politika 24.12.2021, 11:54 24.12.2021, 12:03
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Senaryosu ve oyunculuğu kötü olan bir dizi”

AK Parti Belediye Başkanları ve İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın son gününde gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa’da elektriğin ücretsiz olması konusunda yaptığı açıklamanın hatırlatılması üzerine, “Hikaye bizim memlekette, Adana’da devam ediyor. Bu bir diziye dönüşmeye başladı. Seyircisi ne kadar bilmiyorum ama senaryosu, oyunculuğu kötü bir dizi” dedi.

AK Parti Belediye Başkanları ve İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın son gününde gazetecilere açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıda yaptığı konuşmanın ardından belediye başkanları ile özel görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, toplantıda faydalı istişareler yapıldığının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sokak hayvanlarına barınak yapılması konusunda belediye başkanlarına verdiği talimatı hatırlatan Çelik, “Cumhurbaşkanımızın son zamanlarda gündem olan başıboş köpeklerin saldırısına ilişkin olaylarla ilgili belediye başkanlarımıza verdiği talimat önemlidir. Sahipsiz hayvanların başıboş gezmesinden kaynaklanan saldırılarda savunmasız insanlar sıkıntılı durumlar yaşadılar, hepimizi üzen acı olaylar gerçekleşti. Sokak hayvanları için barınaklar kurulması yönünde belediye başkanlarımıza Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatın bütün belediye başkanları için örnek teşkil edecek olmasından dolayı son derece önemli görüyoruz. Partimize de bu anlamda mesajlar geliyordu. Belediye başkanlarımız bunu süratle hayata geçirecektir” diye konuştu.

Ömer Çelik, “Bu toplantı son derece başarılı bir istişare toplantısı oldu. Hem belediye başkanlarımızın sorunlarının çözümü bakımından hem de seçimlere doğru giderken, zamanında yapılacak seçimlere yönelik bu sürecin son derece iyi değerlendirilmesini ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

“Senaryosu, oyunculuğu kötü bir dizi”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa’da elektriğin ücretsiz olması konusunda yaptığı açıklamanın hatırlatılması üzerine Çelik, “Hikaye bizim memlekette, Adana’da devam ediyor. Bu bir diziye dönüşmeye başladı. Seyircisi ne kadar bilmiyorum ama senaryosu, oyunculuğu kötü bir dizi. Belediyelerin yetki ve görev alanında olmayan bir açıklama yapıyor. Siyasi rüşvet ve siyasi şantaj arasında salınan maalesef siyasi etikle bağdaştırılamayacak bir üslup. Demokratik bir siyasette hepimizin amiri vatandaştır. Vatandaşa giderek şartlı bir anlayışla, siyasi rüşvet, şantaj anlamına gelecek cümleler kurulması hiçbir siyasetçiye yakışmaz” dedi.

CHP’li belediyelerin bu uygulamayı neden hayata geçirmediğini soran Çelik, “Dün Adana’daydı Kılıçdaroğlu. Orada kendisine bu soru soruldu. Bu sefer zihnisinir projesi ortaya çıktı. O da şu, ‘Taşlık arazilere güneş panelleri kuracağız, oradan elektrik vereceğiz ama Adana’da yeterince taşlık arazi yok’ diye. Sahra hastanesinden başlayan bu dizi kötü bir şekilde devam ediyor. Tutarsızlık üzerine tutarsızlık devam ediyor. Ana muhalefet partisi olarak nitelenecek bir parti bir şey söylediği zaman altı dolu olur diye düşünüyorsunuz ama maalesef siyasi tembellik ile siyasi tutarsızlık arasında gidip gelen, çoğu kez vatandaştan özür dilemeyi gerektirecek bir takım siyasi savunmalar içine girmeye devam ediyorlar. Şanlıurfa’da ortaya koyduğu bu yaklaşımın bir saçmalıklar dizisi olarak son noktası Adana’da konulmuştur” açıklamasında bulundu.

“Entegre bir politika güçlü bir şekilde yürütülecek”

Yeni ekonomi modeline ilişkin soruya cevap veren Ömer Çelik, “Doların geldiği noktanın bizi çok olumsuz noktalara götüreceğine dair ortaya konulan senaryoların Cumhurbaşkanımızın açıklamaları sonrası nasıl çöktüğünü gördük. Netice itibarıyla dolarda düşüş yaşanmıştır, vatandaşımızın mevduatlarını koruyacak güçlü bir manifesto ortaya konulmuştur. İstihdam, yatırım, üretim odaklı bir pencere sonuna kadar açılmıştır. Bu fırsat penceresine dair Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı başta olmak üzere pek çok ilgili arkadaşımızdan olumlu değerlendirmeler ortaya koyulmuştur. Burada entegre bir politika güçlü bir şekilde yürütülecek. Bir gecede bütün tezleri çökenlerin ertesi gün yeni tezlerle ortaya çıkmasını değerlendirmeye konu bulmuyorum” şeklinde konuştu.

Fahiş fiyatlara ilişkin konuşan Çelik, “Denetimler güçlü bir şekilde devam ediyor. Bir takım düzenlemeler yapıldı. Şu an itibariyle bir düşüşün gerçekleşmesi yönündeki denetimler sıkı şekilde takip ediliyor. İleride yeni düzenlemeler gerekirse bunu da atacağız” ifadelerini kullandı.

“Bu vesayet zihniyeti açısından kötü anlamda seviye yükseltmedir”

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun son dönemde yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmede bulunan Ömer Çelik, “CHP geleneğinde görevdeki cumhurbaşkanına talimat verme gibi bir vesayet alışkanlığı vardı. Bunun bir üst aşamaya geçtiğini görüyorum. Henüz görevde olmayan ve seçilmemiş cumhurbaşkanına da talimat vermeye başladı Kılıçdaroğlu. Kendisinin cumhurbaşkanı olacağından bahsetmiyor, Millet İttifakı’ndan bir cumhurbaşkanı olacağını söylüyor, o cumhurbaşkanına ne yapacağına dair grup toplantısından talimat buyuruyor. En çok ‘diktatörlük’ diyenler bunlar, bu konularda ‘tek adam rejimi’ diyenler bunlar, seçilmiş cumhurbaşkanına saldıranlar bunlar, henüz ortada olmayan bir cumhurbaşkanına ne yapacağına dair talimatlar veriyor. Bu vesayet zihniyeti açısından kötü anlamda seviye yükseltmedir. Ortada bir aday yok, adayın seçilmesi halinde neler yapabileceğine dair vesayeti bugünden üzerine yerleştirmiş oluyor. Bir siyasi dil nasıl oluşturulur, siyasi üslup nasıl olmalıdır, demokratik siyasetin konuşma tarzı nedir maalesef bunlardan bir kere daha bunlardan uzak bir yaklaşım. Olmayan bir cumhurbaşkanına göreve geldiği taktirde ne yapacağına dair bir dayatmada bulunan vesayetçi mantığın yeniden tecelli ettiği bir yaklaşım“ dedi.

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