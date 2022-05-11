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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Muhalefet partilerinin Suriyelileri katillere teslim etmeyecek bir projeleri var mı?"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzensiz göçmenlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "Biz sığınmacıları katillere teslim edemeyiz. Kılıçdaroğlu rekabet değil 'husumet siyaseti' yürütüyor." dedi.
Politika 11.05.2022, 12:55 11.05.2022, 13:18
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
- Türkiye'nin politikası yok gibi konuşanlar oradaki durumu bilmiyor. Cumhurbaşkanımız çok net bir ifade kullandı.
- Bir gün gönüllü ve onurlu şekilde döneceklerdir.
- Biz bunları katillere teslim edemeyiz. Muhalefet partilerinin bu insanları katillere teslim etmemek için programları var mı? Karşılarında bir katliam makinası var.
- Kılıçdaroğlu rekabet değil 'husumet siyaseti' yürütüyor. Esad rejimine kim empati kuruyorsa asıl maşa odur.