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Depremde zarar gören bazı illerdeki elektrik ve doğal gaz borçların ertelenmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de
Depremzedelerin elektrik ve doğal gaz borçlarının silinmesi hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti. Mehmet Bey’in AK Parti’ye gelmesi olağanüstü bir durum değil.”
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti. Mehmet Bey’in AK Parti’ye gelmesi olağanüstü bir durum değil.”
Politika 20.03.2023, 22:31
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti. Mehmet Bey’in AK Parti’ye gelmesi olağanüstü bir durum değil.”