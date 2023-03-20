banner611

banner610

Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti. Mehmet Bey’in AK Parti’ye gelmesi olağanüstü bir durum değil.”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti. Mehmet Bey’in AK Parti’ye gelmesi olağanüstü bir durum değil.”

Politika 20.03.2023, 22:31
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti. Mehmet Bey’in AK Parti’ye gelmesi olağanüstü bir durum değil.”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti. Mehmet Bey’in AK Parti’ye gelmesi olağanüstü bir durum değil.”

Yorumlar (0)
banner612