AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Konya’da hayvanlara karşı sergilenen vahşi tutum hepimizin vicdanını yaraladı ve derinden üzdü. Bütün canlıların ortak kaderi paylaştığına inanan bir değerler sistemine sahibiz. Hayvanlara yapılan zulümlere asla müsamaha göst

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Konya’da hayvanlara karşı sergilenen vahşi tutum hepimizin vicdanını yaraladı ve derinden üzdü. Bütün canlıların ortak kaderi paylaştığına inanan bir değerler sistemine sahibiz. Hayvanlara yapılan zulümlere asla müsamaha göstermeyiz.”