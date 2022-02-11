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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: “Ben faturayı ödemiyorum demek borcumu ödemiyorum demektir”
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Kılıçdaroğlu’nun son açıklamaları siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğu teşviktir. Bu nedenle anti demokratiktir. Bu açıklamalar sivil siyasetle ve demokrasiyle kavgalı olduklarını bir kere daha gösteriyor.”
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Kılıçdaroğlu’nun son açıklamaları siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğu teşviktir. Bu nedenle anti demokratiktir. Bu açıklamalar sivil siyasetle ve demokrasiyle kavgalı olduklarını bir kere daha gösteriyor.”
Politika 11.02.2022, 15:42
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Kılıçdaroğlu’nun son açıklamaları siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğu teşviktir. Bu nedenle anti demokratiktir. Bu açıklamalar sivil siyasetle ve demokrasiyle kavgalı olduklarını bir kere daha gösteriyor.”