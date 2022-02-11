AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Kılıçdaroğlu’nun son açıklamaları siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğu teşviktir. Bu nedenle anti demokratiktir. Bu açıklamalar sivil siyasetle ve demokrasiyle kavgalı olduklarını bir kere daha gösteriyor.”